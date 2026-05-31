Армения лишится почти 100% дохода от экспорта клубники без российского рынка
Потеря доступа к российскому рынку может лишить Армению практически всех доходов от экспорта клубники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных платформы ООН Comtrade.
Согласно подсчетам агентства, за 11 месяцев 2025 года Армения экспортировала в Россию клубнику на сумму 12,14 млн долларов. При этом общий объем поставок этой ягоды за рубеж за тот же период составил 12,51 млн долларов.
По итогам всего 2025 года экспорт армянской клубники в Россию достиг 13,25 млн долларов, что соответствует 97 процентам от общего объема зарубежных продаж этой продукции, составившего 13,65 млн долларов. Оставшиеся три процента пришлись на поставки в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Казахстан.
На этом фоне серьезным вызовом для армянских производителей стало решение Россельхознадзора. С 30 мая ведомство временно ограничило ввоз в Россию из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники.
Эксперты отмечают высокую зависимость армянских поставщиков от российского рынка. По словам экономиста Максима Чиркова, производители из Армении значительно сильнее зависят от поставок продукции в Россию, чем российские торговые сети — от армянских экспортеров. В случае сохранения ограничений отрасль может столкнуться с существенными потерями экспортной выручки и необходимостью поиска новых рынков сбыта.
