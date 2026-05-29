В России оценили последствия запрета ввоза фруктов и овощей из Армении

29 мая 2026, 14:24

Глава ОПИ Павлов: россияне не заметят отсутствие армянских овощей и фруктов

Введение запрета на ввоз в Россию армянских овощей и фруктов не приведет к дефициту этой продукции в стране. Так считает председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.





Россельхознадзор 28 мая заявил, что в России вводятся ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении, пишут argumenti.ru. Отмечается, что мера коснется свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники.





«Соответствующее решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках из Армении в Россию плодоовощной продукции и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Местные предприятия не исправляют выявленные нарушения, а за 2026 год зафиксирован 181 случай ввоза карантинной продукции», — говорится в материале издания.

«У нас в России максимально развито внутреннее производство, тем более сейчас, в пик сезона, мы в значительной степени обеспечиваем себя самостоятельно», — пояснил эксперт.