В России оценили последствия запрета ввоза фруктов и овощей из Армении
Глава ОПИ Павлов: россияне не заметят отсутствие армянских овощей и фруктов
Введение запрета на ввоз в Россию армянских овощей и фруктов не приведет к дефициту этой продукции в стране. Так считает председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Россельхознадзор 28 мая заявил, что в России вводятся ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении, пишут argumenti.ru. Отмечается, что мера коснется свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники.
«Соответствующее решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках из Армении в Россию плодоовощной продукции и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Местные предприятия не исправляют выявленные нарушения, а за 2026 год зафиксирован 181 случай ввоза карантинной продукции», — говорится в материале издания.
Запрет будет действовать с 30 мая и «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции».
В разговоре с Общественной Службой Новостей Павлов отметил, что россияне вряд ли ощутят дефицит сезонных овощей и фруктов, поскольку отечественное производство находится на высоком уровне.
«У нас в России максимально развито внутреннее производство, тем более сейчас, в пик сезона, мы в значительной степени обеспечиваем себя самостоятельно», — пояснил эксперт.
Кроме того, по его словам, у России есть много партнеров, которые обеспечивают страну своими поставками. В этой связи Павлов подчеркнул, что ни перебоев, ни дефицита, ни роста цен из-за ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении в России не будет.