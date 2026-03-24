Политолог оценил риски изоляции Венгрии в Евросоюзе

24 марта 2026, 09:08

Политолог Зленко: изоляция Венгрии в ЕС несет риски для самого объединения

Внутри Евросоюза может возрасти напряжение из-за потенциальной политической изоляции Венгрии и уменьшения ее веса в процессе принятия решений. Такую точку зрения выразил руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко.





Он отметил, что действия в отношении Будапешта противоречат негласным правилам солидарности и равноправия в ЕС. Брюссель может постепенно отстранить Венгрию от участия в принятии ключевых решений внутри объединения.





«В таком сценарии страна формально сохранит членство в Евросоюзе, однако ее реальное влияние на политику союза будет существенно ограничено. Речь может идти о частичной политической изоляции без юридического выхода из структуры ЕС», — пояснил Зленко в разговоре с «Известиями».