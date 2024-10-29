«Ашан» подал заявку на регистрацию нового логотипа из-за возможного ухода из России

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Представители дочерней компании французской ретейл-группы «Ашан» подали заявку на регистрацию нового логотипа в Роспатенте, информирует портал RB.ru.
Из заявки компании следует, что «Ашан» хочет зарегистрировать новый товарный знак по нескольким классам МКТУ. Среди товаров — косметика, продукты питания, игрушки, безалкогольные напитки и другие.
Регистрация нового логотипа — возможная часть ребрендинга компании, затрагивающего все рынки, включая российский, поясняет основательница патентного бюро Ezybrand Ольга Бондарева.
Пресс-служба «Ашан Ритейл Россия» говорит, что компания работает над новой линейкой товаров для детей от трёх до десяти лет «Ашан Красная Птица Kids».
Ранее в СМИ появилась информация, что «Ашан» уходит с российского рынка. В ответ на предположения компания сказала, что «не комментирует слухи».
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Регистрация нового логотипа — возможная часть ребрендинга компании, затрагивающего все рынки, включая российский, поясняет основательница патентного бюро Ezybrand Ольга Бондарева.
«Регистрация нового логотипа служит «подстраховкой» от рейдерского захвата бренда местными предпринимателями. Например, продолжают действовать товарные знаки других гигантов, которые покинули Россию в числе первых: Nike, Adidas и другие», — рассказывает она.
Пресс-служба «Ашан Ритейл Россия» говорит, что компания работает над новой линейкой товаров для детей от трёх до десяти лет «Ашан Красная Птица Kids».
«Главная особенность этой линейки — это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», — рассказали представители компании.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Ашан» уходит с российского рынка. В ответ на предположения компания сказала, что «не комментирует слухи».
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Ольга Енгалычева