Asia Times: Заморозка активов РФ на Западе подорвала доверие к доллару в мире

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Заморозка российского резервного фонда со стороны США и их союзников привела к негативному результату для самих Соединённых Штатов. Во всём мире было подорвано доверие к доллару как к основной резервной валюте.
Такое мнение высказал эксперт Дэвид Голдман в своей статье для гонконгской газеты Asia Times. Аналитик отмечает, что государственные центральные банки заметно сократили свои вложения в госдолг США. В частности, центральные банки Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции стали переводить свои валютные резервы в золото, а не в казначейские облигации.
По словам Голдмана, казначейские ценные бумаги могут быть конфискованы правительством США, как это произошло с российскими активами, а с золотом так поступить нельзя.
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«Изъятие резервов, вероятно, нанесло больший ущерб экономике США, чем России», — отметил аналитик.
По словам Голдмана, казначейские ценные бумаги могут быть конфискованы правительством США, как это произошло с российскими активами, а с золотом так поступить нельзя.
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Александр Бойцов