МИД РФ: Россия обладает рычагами для изъятия западных активов

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В МИД РФ заявили о наличии рычагов для изъятия западных активов, находящихся на территории России. Об этом рассказали в РИА Новости.
«Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов», — говорится в сообщении.
Такое заявление было сделано в ответ на выделение Украине кредита под доходы от замороженных российских активов. В МИД добавили, что в случае изъятия, западные активы используют для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах.
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Иван Мусатов