Украина получила первый $1 млрд за счёт российских замороженных активов

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Украина получила первые деньги за счёт замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в Киев поступил первый один миллиард долларов из США, обеспеченный доходами от замороженных активов России. Это был первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов, которые США выделят в рамках инициативы G7.
Шмыгаль не уточнил, в какой срок Украина получит оставшиеся части указанной суммы.
20 декабря украинские власти подписали соглашения о получении средств за счёт российских активов. Тогда же Шмыгаль сообщал, что первый миллиард выделит Всемирный банк в виде невозвратного гранда в счёт предстоящего взноса США.
Ранее в октябре лидеры стран G7 приняли заявление, в котором объявили о достижении договорённости по поводу деталей предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Уточнялось, что займы будут обслуживаться за счёт доходов от активов РФ.
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Шмыгаль не уточнил, в какой срок Украина получит оставшиеся части указанной суммы.
20 декабря украинские власти подписали соглашения о получении средств за счёт российских активов. Тогда же Шмыгаль сообщал, что первый миллиард выделит Всемирный банк в виде невозвратного гранда в счёт предстоящего взноса США.
Ранее в октябре лидеры стран G7 приняли заявление, в котором объявили о достижении договорённости по поводу деталей предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Уточнялось, что займы будут обслуживаться за счёт доходов от активов РФ.
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Анастасия Чинкова