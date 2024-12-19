Евросоюз принял постановление о решении оставить активы России замороженными

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Саммит ЕС принял юридически обязывающее для всех стран Евросоюза решение, что незаконно заблокированные суверенные активы России останутся заморожены до завершения конфликта и компенсации Украине убытков, причинённых боевыми действиями, следует из итогового заявления саммита.
Отмечается, что данное решение может быть пересмотрено исключительно единогласным постановлением другого саммита.
Евросоюзу необходимо максимально долго, вне зависимости от условий завершения российско-украинского конфликта, сохранять российские активы в незаконно замороженном состоянии. Это связано с тем, что доходы от активов уже расписаны на десятилетия вперёд – они должны пойти на обслуживание предоставляемых Киеву кредитов Евросоюзом и G7.
Также в решении саммита уже указаны параметры внешнего финансирования Украины на предстоящий год в размере 30,6 млрд долларов.
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Евросоюзу необходимо максимально долго, вне зависимости от условий завершения российско-украинского конфликта, сохранять российские активы в незаконно замороженном состоянии. Это связано с тем, что доходы от активов уже расписаны на десятилетия вперёд – они должны пойти на обслуживание предоставляемых Киеву кредитов Евросоюзом и G7.
Также в решении саммита уже указаны параметры внешнего финансирования Украины на предстоящий год в размере 30,6 млрд долларов.
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Анастасия Чинкова