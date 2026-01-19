Авиакомпании в РФ расконсервируют старые самолёты для поддержания пассажиропотока

19 января 2026, 03:48

Фото: iStock/XavierMarchant

Для поддержания объёмов пассажирских перевозок в 2026 году российские авиакомпании вернут в строй ранее законсервированные самолёты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».





Согласно материалу, в рамках продлённой до 2027 года программы будет восстановлено 12 лайнеров: девять Ту-204-214, один Ан-148 и два Ил-96.





«По оценкам экспертов, им до 30 лет. Процесс их восстановления стартовал в 2022-м и на данный момент 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй и эксплуатируются различными заказчиками. В числе получателей — Red Wings», — отмечают «Известия».