Авиакомпании в РФ расконсервируют старые самолёты для поддержания пассажиропотока
Для поддержания объёмов пассажирских перевозок в 2026 году российские авиакомпании вернут в строй ранее законсервированные самолёты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».
Согласно материалу, в рамках продлённой до 2027 года программы будет восстановлено 12 лайнеров: девять Ту-204-214, один Ан-148 и два Ил-96.
«По оценкам экспертов, им до 30 лет. Процесс их восстановления стартовал в 2022-м и на данный момент 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй и эксплуатируются различными заказчиками. В числе получателей — Red Wings», — отмечают «Известия».Пару оставшихся Ту-204 планируется передать эксплуатантам в 2026–2027 годах. Дополнительно к этой программе на регулярные маршруты могут вернуться два двухпалубных Boeing 747, находившихся на хранении с пандемийного периода.
Как объясняют эксперты, расконсервация старых лайнеров — это вынужденная мера, призванная компенсировать намечающийся дефицит воздушных судов на фоне ограничений в поставках новой техники.