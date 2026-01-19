В Москве грузовик протаранил легковушку, погибла женщина
В результате столкновения грузового автомобиля с легковушкой в Москве погибла женщина, также пострадал несовершеннолетний. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что пострадавшему ребенку шесть лет. Его госпитализировали. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы.
Обстоятельства аварии и причины наезда грузовика на легковушку в настоящее время устанавливаются. Более подробная информация в материале пока не приводится.
Ранее сообщалось, что грузовой самосвал снёс пешеходный переходной мост на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области. В результате происшествия пострадал водитель большегруза.
18 января поисково-спасательная служба Самарской области доложила о завершении поисковых операций на озере Городковское в Ставропольском районе. Спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, которые пропали в конце декабря после выхода на рыбалку.
Читайте также: