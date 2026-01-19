Россиянам перечислили самые востребованные профессии в России в 2026 году
В 2026 году работодатели будут больше всего нуждаться в специалистах рабочих профессий, инженерно-технических кадрах и врачах. Такие сведения приводит РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».
Опрос проводился с 5 по 12 декабря 2025 года. В нём приняли участие более 300 представителей бизнеса из всех регионов РФ.
Согласно результатам, большинство работодателей (65%) уверены, что самыми дефицитными кадрами в 2026 году станут сварщики и электрики. На втором месте по ожидаемому спросу находятся инженеры и технические специалисты. Третью строчку рейтинга занимают врачи, их нехватку прогнозируют 35% респондентов.
Также высокий спрос в наступающем году сохранится на IT-специалистов, учителей и работников сферы продаж. При этом персонал для сферы услуг, включая доставщиков, продавцов и официантов, будет востребован у 22% работодателей.
Для привлечения новых сотрудников около половины компаний планируют делать ставку на развитие собственного бренда. Повышение уровня заработной платы и развитие корпоративной культуры рассматривают около 34% респондентов. Расширенный социальный пакет готовы предложить 22% участников опроса.
Ранее выяснилось, что профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой в России в 2025 году. Средний уровень заработной платы для бурильщиков достиг 179 тысяч рублей в месяц.