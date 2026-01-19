Россиянам перечислили самые востребованные профессии в России в 2026 году

19 января 2026, 03:18

РИАН: Самыми востребованными профессиями в 2026 году будут сварщики и электрики

Фото: iStock/artisteer

В 2026 году работодатели будут больше всего нуждаться в специалистах рабочих профессий, инженерно-технических кадрах и врачах. Такие сведения приводит РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».





Опрос проводился с 5 по 12 декабря 2025 года. В нём приняли участие более 300 представителей бизнеса из всех регионов РФ.



Согласно результатам, большинство работодателей (65%) уверены, что самыми дефицитными кадрами в 2026 году станут сварщики и электрики. На втором месте по ожидаемому спросу находятся инженеры и технические специалисты. Третью строчку рейтинга занимают врачи, их нехватку прогнозируют 35% респондентов.



