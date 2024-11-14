Австрийская OMV получила компенсацию за недопоставки от «Газпрома»

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Австрийская нефтегазовая компания OMV объявила, что выиграла дело против «Газпром экспорта» в международном арбитраже, получив право на 230 миллионов евро компенсации, а также проценты и издержки, передает Прайм.
Решение арбитража, инициированное OMV в январе 2023 года по правилам Международной торговой палаты (ICC), связано с нерегулярными поставками газа в Германию, завершившимися в сентябре 2022 года.
OMV отметила, что предпринимает шаги для немедленного взыскания присужденной суммы и подчеркнула, что возможно дальнейшее ухудшение отношений с «Газпром экспортом» по австрийскому контракту, которое может привести к прекращению поставок газа.
В 2022 году многие страны Европы, включая Германию, Польшу и Финляндию, частично или полностью остались без поставок российского газа. «Газпром» сократил или прекратил поставки из-за требований об оплате в рублях или по техническим причинам.
К осени прекратились поставки через «Северный поток», а также по другим маршрутам, таким как «Ямал-Европа» и украинский транзит.
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OMV отметила, что предпринимает шаги для немедленного взыскания присужденной суммы и подчеркнула, что возможно дальнейшее ухудшение отношений с «Газпром экспортом» по австрийскому контракту, которое может привести к прекращению поставок газа.
В 2022 году многие страны Европы, включая Германию, Польшу и Финляндию, частично или полностью остались без поставок российского газа. «Газпром» сократил или прекратил поставки из-за требований об оплате в рублях или по техническим причинам.
К осени прекратились поставки через «Северный поток», а также по другим маршрутам, таким как «Ямал-Европа» и украинский транзит.
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Мария Моисеева