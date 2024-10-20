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МИД РФ сделал заявление по поводу отказа Украины от транзита российского газа

20 октября 2024, 09:12
Фото: istockphoto/MikeMareen

Фото: istockphoto/MikeMareen

Европейские потребители российского газа поставлены в известность относительно ситуации, сложившейся из-за отказа Киева от продления договора о транзите голубого топлива. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук


В разговоре с РИА Новости он подтвердил, что пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце декабря нынешнего года. Киевские власти неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать, хотя не исключили вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа, добавил дипломат.

Полищук подчеркнул, что российские компании остаются надёжными и ответственными поставщиками и всегда неукоснительно выполняют взятые на себя контрактные обязательства. По его словам, в настоящее время прорабатываются альтернативные варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся непростых условиях.

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#газпром
Le Monde: США больше не возражают против вступления Украины в НАТО
20 октября 2024, 08:52

Фото: istockphoto/Michele Ursi

У США больше нет принципиальных возражений по поводу вступления Украины в НАТО. Однако Германия продолжает высказывать своё несогласие по этому вопросу.
Ранее за скорейшее присоединение Украины к Североатлантическому альянсу выступали Франция и Великобритания, в то время как США и Германия блокировали расширение блока за счёт Украины, напоминает французское издание Le Monde. Теперь же представители американской стороны «готовы рассмотреть» приглашение для Украины, пишет газета со ссылкой на европейский дипломатический источник.

В публикации утверждается, что в случае победы на президентских выборах Камалы Харрис нынешний глава Белого дома Джозеф Байден может активно содействовать Украине в вопросе её вступления в НАТО в переходный период до инаугурации нового президента. Если же победу одержит Дональд Трамп, такая инициатива будет воспринята как рискованная.

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UnHerd: Урсула фон дер Ляйен планирует беспрецедентный захват власти в ЕК
20 октября 2024, 07:44

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует устроить там настоящий переворот. Она намеревается незаметно и исподволь расширить её полномочия и постепенно превратить в национальный авторитарный орган власти.
Об этом заявил обозреватель британского портала UnHerd Томас Фази. По его словам, у главы ЕК готов не только план, но и разработаны методы его воплощения. Она собирается поставить на ключевые посты лоялистов, а критиков представить как маргиналов.

В то же время фон дер Ляйен, будучи опытным кабинетным манипулятором, создаст сложную систему систему зависимостей и пересекающихся обязанностей, что не позволит ни одному человеку получить сколько-нибудь заметное влияние. Всё это, по словам колумниста, подготовит почву для «захвата власти».

Фази подчёркивает, что подобные процессы идут в ЕК уже около 15 лет. Именно ради усиления своего влияния комиссия использовала и поддерживает перманентный кризис в Европе, в том числе и конфронтацию с Россией. Переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК приблизит Евросоюз к самой тяжёлой и беспокойной стадии его существования, заключил журналист.

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В США неизвестный открыл стрельбу по толпе из сотен человек
AP: в штате Миссисипи неизвестный открыл стрельбу по толпе, погибли три человека
20 октября 2024, 05:14

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В американском штате Миссисипи мужчина открыл огонь по выпускникам, собравшимся отпраздновать победу футбольной команды, сообщило агентство Associated Press.
«Три человека были убиты и восемь получили ранения в центральной части Миссисипи рано утром в субботу, когда по меньшей мере два человека открыли огонь по группе из нескольких сотен человек, праздновавших победу школьной команды выпускников в футбольном матче», – отмечается в сообщении.

По словам местного шерифа, в момент стрельбы в толпе было от 200 до 300 человек. Двум погибшим было 19 лет, а одному – 25.

Ранее один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы возле государственного университета штата Теннесси в США. Некоторые из раненых были госпитализированы.

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#сша
#школа
#стрельба
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В США сообщили о расследовании утечки данных о подготовке удара по Ирану
CNN: США расследуют утечку секретных данных о подготовке Израилем удара по Ирану
20 октября 2024, 03:53

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединенные Штаты расследуют утечку секретной информации о том, что Израиль готовит ответный удар по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Документы, датированные 15 и 16 октября, описывают подготовку Израиля к такой атаке, в частности, учения израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух-земля». Документ также имеет гриф «совершенно секретно», и доступ к этой информации имеют только члены разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада).

По словам источника в правительстве США, подобные утечки «вызывают серьезное беспокойство». Источник подчеркнул, что американские спецслужбы и Пентагон в настоящее время проводят расследование инцидента.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое нападение Израиля на Иран является «красной чертой» и не останется без ответа.

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#израиль
#пентагон
#сша
#великобритания
#австралия
#новая зеландия
#канада
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Премьер Британии выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху
Премьер Великобритании Стармер выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху
20 октября 2024, 03:30

Фото: istock/butenkow

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху выразил свою обеспокоенность покушением на политика. Об этом сообщил офис британского чиновника, информирует The Times of Israel.
«Премьер-министр днем разговаривал с Нетаньяху. Премьер-министр сообщил, что он был взволнован, когда услышал о том, что этим утром в сторону дома премьер-министра Нетаньяху был выпущен дрон», – отмечено в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Стармер и Нетаньяху также обсудили вопрос об освобождении заложников после ликвидации Яхьи Синвара, лидера палестинской организации ХАМАС.

Ранее премьер-министр Нетаньяху обвинил Иран в попытке устранить его, назвав это ужасной ошибкой.

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#биньямин нетаньяху
#иран
#израиль
#великобритания
#премьер-министр
#хамас
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В Китае сообщили о призыве Си Цзиньпина к армии готовиться к войне
Insider paper: Си Цзиньпин прихвал армию КНР готовиться к военным действиям
19 октября 2024, 23:34

Фото: iStock/Sky_Blue

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны готовиться к войне. Об этом сообщают местные СМИ, передает издание Insider paper.
Отмечается, что китайский лидер сделал это заявление во время посещения ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. По словам Си, военным необходимо «всесторонне укреплять боевую подготовку и обеспечивать войска надежными боевыми возможностями». Он также заявил, что войска должны укреплять стратегическое сдерживание и боеспособность.

Ранее пресс-секретарь Восточной зоны боевого командования вооруженных сил Китая Ли Си, заявил, что НОАК завершила военные учения «Совместный меч-2024В» в районе Тайваня.

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#си цзиньпин
#китай
#военные
#армия
#война
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Пентагон высказался о версии Украины про войска КНДР на поле боя
Шеф Пентагона Остин не смог подтвердить присутствие войск КНДР в зоне конфликта
19 октября 2024, 22:55

Фото: iStock/Ivan Cholakov

Шеф Пентагона Ллойд Остин высказался о версии Украины про присутствие войск КНДР в зоне конфликта. Его заявление приводит агентство ТАСС. По словам главы Минобороны США, подтверждения данной информации у него нет.
Остин добавил, что видел соответствующие заявления украинской стороны и Пентагон продолжит изучать этот вопрос.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.
«Северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные, пока неясно», — заявил он.
Чуть позже президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсудил вопрос об отправке войск КНДР в Россию. Отмечалось, что южнокорейский лидер заявил о «серьезной угрозе безопасности» для его страны.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#кндр
#минобороны
#солдат
#рф
#пентагон
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Запад встревожен растущим военным сотрудничеством России и Китая
Министры обороны G7 обвинили Китай в поставке России товаров двойного назначения
19 октября 2024, 22:33

Фото: iStock/Zerbor

Министры обороны стран G7 обвинили Китай в том, что он якобы поставляет в Россию товары двойного назначения, чем оказывает ей военную поддержку. Соответствующее заявление опубликовано в коммюнике по итогам встречи в итальянском Неаполе. Главы Минобороны «Большой семерки» также выразили свою обеспокоенность растущим уровнем военного сотрудничества России и Китая.
«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с растущей поддержкой Китаем российской военной экономики и призываем Китай прекратить передачу материалов двойного назначения, включая компоненты и оборудование для вооружений», — отмечается в документе.
Товары двойного назначения, согласно заявлению министров обороны стран «Большой семерки», существенно помогают российскому оборонному сектору, в результате чего Россия может и дальше продолжать участвовать в конфликте на Украине.
«Мы выражаем обеспокоенность в связи с дестабилизирующими действиями, возникающими в результате укрепления военного сотрудничества между Китаем и Россией», — заключили министры.
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Боррель обсудит с министрами обороны G7 разрешение ВСУ на удары вглубь России

В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО
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#китай
#товары
#мид
#оборудование
#нато
#всу
#минобороны
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Главы Минобороны стран G7: доходы от замороженных активов России пойдут Украине
19 октября 2024, 22:26

Фото: iStock/Bet_Noire

Доходы от замороженных активов России пойдут на оказание поддержки Украине, заявили министры обороны стран G7 после встречи в итальянском Неаполе. В коммюнике указан военный, бюджетный и восстановительный характер помощи Киеву.
«В соответствии с коммюнике лидеров G7 по итогам саммита в Апулии, чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов, находящихся в ЕС и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в согласовании с соответствующими правовыми системами стран-членов G7», — отмечается в документе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран G7 заявил, что попытается добиться с их стороны разрешения для ВСУ на удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. По его словам, договоренности в этой сфере внутри ЕС по-прежнему не наблюдается.

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