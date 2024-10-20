МИД РФ сделал заявление по поводу отказа Украины от транзита российского газа

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Европейские потребители российского газа поставлены в известность относительно ситуации, сложившейся из-за отказа Киева от продления договора о транзите голубого топлива. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук
В разговоре с РИА Новости он подтвердил, что пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце декабря нынешнего года. Киевские власти неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать, хотя не исключили вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа, добавил дипломат.
Полищук подчеркнул, что российские компании остаются надёжными и ответственными поставщиками и всегда неукоснительно выполняют взятые на себя контрактные обязательства. По его словам, в настоящее время прорабатываются альтернативные варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся непростых условиях.
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