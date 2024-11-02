«Газпром» накопил в хранилищах рекордный оперативный резерв газа к зиме

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«Газпром» 1 ноября приступил к отбору газа из российских подземных хранилищ (ПХГ). Об этом сообщила пресс-служба компании в своём Telegram-канале.
Отмечается, что к предстоящей зиме энергетическая компания создала в российских хранилищах оперативный резерв в рекордном объёме – 73,034 миллиарда кубометров. Данный показатель является самым большим за всю историю отечественной газовой отрасли.
Днём ранее агентство Bloomberg писало, что энергетические компании Венгрии и Словакии предложили альтернативный путь транзита газа через Украину. Стороны уже близки к подписанию соответствующего контракта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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