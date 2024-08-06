Россиянам рассказали о повышении ставок по ипотеке

Фото: istockphoto.com/Evkaz
Сбербанк с 6 августа 2024 года повышает ставки по рыночной ипотеке. Минимальная процентная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
Изменения коснутся жилищных кредитов, предоставляемых через платформу «Домклик». Повышение связано с решением Банка России от 26 июля 2024 года увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18% годовых.
На вторичном рынке минимальная ставка составит 20% при условии применения страхования жизни и использования дополнительных услуг банка. На первичном рынке минимальная ставка увеличится до 20,3% при аналогичных условиях.
Для различных программ, таких как «Загородная недвижимость», «Приобретение готового жилья» и «Коммерческая недвижимость», ставки будут повышены на 0,3-1,1 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Также на 2 процентных пункта увеличатся ставки по программе «Нецелевой под залог недвижимости».
По заявкам, поданным до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования.
Читайте также:
Российские рестораны сделали из недостатка импортных продуктов свой козырь
10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили последствия
Финэксперт Рясков объяснил обвал биржи по всему миру
На вторичном рынке минимальная ставка составит 20% при условии применения страхования жизни и использования дополнительных услуг банка. На первичном рынке минимальная ставка увеличится до 20,3% при аналогичных условиях.
Для различных программ, таких как «Загородная недвижимость», «Приобретение готового жилья» и «Коммерческая недвижимость», ставки будут повышены на 0,3-1,1 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Также на 2 процентных пункта увеличатся ставки по программе «Нецелевой под залог недвижимости».
По заявкам, поданным до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования.
Читайте также:
Российские рестораны сделали из недостатка импортных продуктов свой козырь
10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили последствия
Финэксперт Рясков объяснил обвал биржи по всему миру
Елена Перлова