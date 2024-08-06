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Россиянам рассказали о повышении ставок по ипотеке

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке
06 августа 2024, 04:32
Фото: istockphoto.com/Evkaz

Фото: istockphoto.com/Evkaz

Сбербанк с 6 августа 2024 года повышает ставки по рыночной ипотеке. Минимальная процентная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
Изменения коснутся жилищных кредитов, предоставляемых через платформу «Домклик». Повышение связано с решением Банка России от 26 июля 2024 года увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18% годовых.

На вторичном рынке минимальная ставка составит 20% при условии применения страхования жизни и использования дополнительных услуг банка. На первичном рынке минимальная ставка увеличится до 20,3% при аналогичных условиях.



Для различных программ, таких как «Загородная недвижимость», «Приобретение готового жилья» и «Коммерческая недвижимость», ставки будут повышены на 0,3-1,1 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Также на 2 процентных пункта увеличатся ставки по программе «Нецелевой под залог недвижимости».

По заявкам, поданным до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования.

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Эксперты раскрыли, как российские рестораны адаптировались к продэмбарго за 10 лет
06 августа 2024, 03:30

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Российские рестораны, столкнувшиеся с продовольственным эмбарго, введенным в августе 2014 года, сумели адаптироваться к новым условиям и найти альтернативы для ранее импортируемых продуктов. По данным экспертов РИА Новости, за десятилетие действия санкций российские заведения наладили новые цепочки поставок и нашли качественные замены для запрещенных товаров.
С момента введения санкций в России был запрещен импорт множества видов сельхозпродукции и продуктов, включая мясо, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и молочные изделия из стран, поддержавших антироссийские меры. Эти санкции были продлены и в октябре 2023 года, с исключением молочной сыворотки для детских смесей.

Рестораторы адаптировались к изменившимся условиям, найдя замену для таких продуктов, как норвежский лосось и новозеландская ягнятина. Например, вместо норвежского лосося, который был высококачественным и стабильно поставлялся от трех основных поставщиков, рестораны начали использовать рыбу с Фарерских островов, Чили и фермерского лосося из Мурманска. Шеф-повар Amber Андрей Каширин отметил, что мурманский лосось не уступает по качеству и вкусу норвежскому.

Другие продукты, такие как устрицы и специи, стали поступать из дружественных стран, что позволило ресторанному бизнесу сохранить качество блюд. Пармезан и специализированное кухонное оборудование теперь поступают через параллельный импорт.

Таким образом, несмотря на вызовы, продэмбарго стимулировало развитие отечественного производства и разнообразие в меню российских ресторанов, что положительно сказалось на их устойчивости и адаптивности к меняющимся условиям рынка.

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10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили последствия
Эксперты рассказали о минусах и плюсах введения продэмбарго
06 августа 2024, 02:19

Фото: istockphoto.com/Mihrzn

6 августа 2024 года исполнилось 10 лет с момента введения продовольственного эмбарго, подписанного президентом Владимиром Путиным в 2014 году, передает РБК. В ответ на антироссийские санкции западных стран, это решение кардинально изменило российский агропромышленный комплекс. Спустя десятилетие, российское сельское хозяйство демонстрирует заметный рост, хотя сохраняются проблемы с зависимостью от импортного сырья и посевного материала.
За прошедшее десятилетие Россия значительно нарастила производство продовольствия. С 2014 по 2023 год производство в сельском хозяйстве увеличилось на 33,2%, а по пищевым продуктам — на 42,9%. Министр сельского хозяйства Оксана Лут подчеркнула, что Россия не только обеспечила себя всеми основными продуктами питания, но и стала одним из самых конкурентных рынков в мире. Производство плодоовощной продукции выросло в 1,7 раза, а урожай плодов и ягод достиг рекордных уровней.

Введение продэмбарго способствовало созданию новой индустрии, в том числе в сыроделии, где производство сыров увеличилось практически вдвое. Россия также укрепила свои позиции как крупный экспортёр продовольствия. По итогам 2023 года экспорт продукции АПК составил $43,5 млрд, что в 2,5 раза больше, чем в 2013 году. Экспорт превышает импорт на 24%.

Несмотря на успехи, остаются и проблемы. Цены на некоторые продукты выросли, особенно на те, которые зависят от импортного сырья. Например, сливочное масло подорожало в три раза, мороженая рыба — в 2,5 раза, а яблоки — в 2,4 раза. Эксперты отмечают, что несмотря на развитие отечественного производства, значительная часть сырья и оборудования для сельского хозяйства остается импортной.

Аналитики считают, что политика продэмбарго оказала положительное влияние на развитие российского АПК, однако полное импортозамещение может быть нецелесообразным. Необходимы адекватные решения, которые позволят сохранить экономическую эффективность и ассортимент продукции на внутреннем рынке, отмечают эксперты.

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#россия
#апк
#политика
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#экспорт
#развитие
#импортозамещение
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Финэксперт Рясков объяснил обвал биржи по всему миру
05 августа 2024, 21:48

Фото: iStock/AUDINDesign

Управляющий директор по инвестициям Николай Рясков выразил мнение, что причина в обвале биржи по всему миру кроется в росте безработицы в США и ухудшении прогнозов прибыли ведущих американских компаний.
«Вероятность рецессии в США существенно выросла, и падение мировых индексов отражает этот негатив. Сейчас мы видим переоценку рисков на рынках — risk-off. Участники международного рынка занимали ликвидность в йене, конвертировали валюту в доллар и зарабатывали на разнице ставок и обесценении йены относительно доллара. Сейчас происходит резкое снижение долговой нагрузки этих операций», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Он напомнил, что все мировые рынке взаимосвязаны.

Ранее аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что ожидается их дальнейшее падение в ближайшее время. Он отметил, что курс биткоина с $52 тыс. имеет все шансы снизиться до $45-47 тыс.

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#сша
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#биржа
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В Богородском на земле за рубль будут делать импортозамещающие стройматериалы
05 августа 2024, 17:50

Фото: iStock / eugenesergeev

Производитель стройматериалов запускает новый производственный комплекс в Богородском городском округе. Для реализации инвестпроекта по расширению производственных мощностей компании «Эльба» предоставили участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Продукция предприятия применяется при возведении зданий, в том числе относящихся к сфере эко-строительства.
«Объём инвестиций в проект составит не менее 100 млн рублей. Приступить к строительству предприятия планируется в следующем году, а завершить - в конце будущего года. Уже во II квартале 2026-го предприятие рассчитывает выйти на проектную мощность. После ввода в эксплуатацию на предприятии создадут около 30 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным ведомства, компании «Эльба» уже пять лет производит строительные материалы с применением вторичных ресурсов. На территории нового производственно-складского комплекса будет запущено производство блоков для эко-строительства, железобетонных изделий и изделий из фибробетона, которые применяются для создания архитектурных форм.
«С компанией заключён договор аренды земельного участка площадью 52 тысячи кв. м. по ставке один рубль в год для возведения производственно-складского комплекса. Инвестор планирует построить два производственных участка – бетонных изделий и арболитовых блоков. Ещё на двух участках будут перерабатывать вторсырьё – древесину и резинотехнические изделия. На территории комплекса оборудуют ремонтную зону», – уточнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Компания «Эльба» планирует производить продукцию, которая сможет заменить импортные аналоги.

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Экспортными партнёрами подмосковных предприятий МСП стали 36 стран

Более 400 подмосковных компаний МСП оспорят субсидии на покупку оборудования

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#экономика
#инвестиции
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#минимущества
#екатерина зиновьева
#наталья адигамова
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Экспортными партнёрами подмосковных предприятий МСП стали 36 стран
05 августа 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные компании-экспортёры из числа представителей малого и среднего бизнеса подписали экспортные контракты с партнёрами из 36 стран в первом полугодии 2024 года.
Эти соглашения утверждены при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«За этот период более 70 компаний при поддержке региона заключили экспортные контракты на 42 млн долл. В топ-3 партнёров Подмосковья вошли Армения, куда поставили продукции на 9 млн долл., Белоруссия, также закупившая продукции почти на 9 млн долл., и Китай, который приобрёл подмосковных товаров на 6,5 млн долл. Пятёрку лидеров дополняют Казахстан и Узбекистан», – уточнила зампред.
По данным регионального Мининвеста, компании-экспортёры поставляют за рубеж при поддержке региона товары повседневного спроса, продукцию машиностроения, химической отрасли и многое другое. Фонд помогает компаниям стать участниками международных выставок и бизнес-мероприятий с потенциальными партнёрами, получать образовательные услуги, помощь в оформлении документов и другую поддержку. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Полный перечень мер поддержки экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.

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#экономика
#инвестиции
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#экспорт
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#мсп
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Более 400 подмосковных компаний МСП оспорят субсидии на покупку оборудования
05 августа 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области завершили приём заявок на субсидии для покупки и лизинга оборудования. Претендентами на получение этой меры поддержки стали 409 компаний малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В течение июля подмосковный Мининвест принимал заявки от предпринимателей региона на возмещение части затрат на покупку и лизинг оборудования. Всего подано 409 заявок на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Победителей назовут в конце августа», – сказала зампред.
Как напомнили в министерстве, в рамках субсидии субъекты МСП могут возместить до 5 млн рублей, а также до 50% затрат на приобретение оборудования для создания, развития и модернизации производства. Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Также предприниматели могут воспользоваться услугами и сервисами центра «Мой бизнес» Московской области, – например, обратиться за бесплатной консультацией по получению федеральных и региональных мер поддержки.

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#екатерина зиновьева
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#экономика
#инвестиции
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#мсп
#субсидии
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Самое резкое падение криптовалюты с 2021 года: курс биткоина снизился до $50 тысяч
Курс биткоина упал ниже $50 тысяч во время самого резкого снижения с 2021 года
05 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/dulezidar

Курс биткоина сегодня утром, 5 августа, снизился за сутки на 18% — до $50 тысяч долларов, что стало самым резким падением криптовалюты с 2021 года, а также самым низким значением BTC с января 2024. Об этом ссылкой на источники пишет РБК.
По данным агентства, вместе с биткоином более чем на 20% упала и вторая по величине криптовалюта — Еthereum. Она торгуется в пределах $2200.

Уточняется, что общая капитализация рынка криптовалют за сутки уменьшилась больше, чем на 400 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что 5 августа по итогам торгов ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 12,4%. Местные аналитики связывают такой обвал с опасениями по поводу возможной рецессии в США, статистические данные о рынке труда которых 2 августа оказались ниже ожидаемых, а также с укреплением иены. После случившегося Дональд Трамп заявил, что причиной падения фондовых рынков стала некомпетентность президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис.

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#биткоин
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Трамп обвинил Байдена и Харрис в некомпетентности, вызвавшей падение фондовых рынков
Трамп после падения фондовых рынков обвинил Байдена и Харрис в некомпетентности
05 августа 2024, 12:13

Фото: iStock/Torsten Asmus

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп убеждён, что в падении фондовых рынков Штатов и Азии виноваты действующие американские власти. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Он заявил, что причиной падения фондовых рынков стала некомпетентность президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис.

Отмечается, что 5 августа по итогам торгов ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 12,4%. Местные аналитики связывают такой обвал с опасениями по поводу возможной рецессии в США, статистические данные о рынке труда которых 2 августа оказались ниже ожидаемых, а также с укреплением иены.

Прогнозируется, что такое падение на японской бирже негативно скажется на кризисных явлениях на фондовых ранках Северной Америки, где в четверг уже начали фиксировать снисходящую динами на фоне слабых статистических данных о ситуации на рынке труда и в секторе производств.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#камала харрис
#экономика
#сша
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«Аэрофлот» подал в суд на авиапроизводителя «Яковлева»
«Аэрофлот» подал иск в суд на 7,3 млрд рублей к авиапроизводителю «Яковлеву»
05 августа 2024, 11:13

Фото: iStock/umenie

Авиакомпания «Аэрофлот» подала иск к авиапроизводителю «Яковлеву», следует из материалов картотеки Арбитражного суда Москвы.
Отмечается, что сумма исковых требований составила порядка 7,3 миллиардов рублей. При этом не приводятся материалы, разъясняющие суть претензий крупнейшего российского авиаперевозчика.

Подчеркнём, что обе компании входят в Объединённую авиастроительную компанию «Ростеха». Между «Аэрофлотом» и «Яковлевым» заключены несколько контрактов, а также подписаны предварительные договорённости на поставку самолётов.

Согласно подписанному в 2022 году документу, до 2030 года для «Аэрофлота» должно быть построено 339 самолётов, из которых 210 – это супермагистральные МС-21, 40 Ту-214 и 89 региональных SJ-100 (импортозамещённая версия иностранных Superjet 100).

В июне текущего года генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский заявил о том, что обсуждается внесение изменений в заключённый договор. Согласно им, заказ сократится лишь производством 339 самолётов МС-21.

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#аэрофлот
#суд
#самолёты
#производство
#контракт
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