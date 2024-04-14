«Стагнация»: Аналитики – о ситуации на российском рынке вторичного жилья

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Средняя цена вторичного жилья на российском рынке в начале апреля выросла всего на 0,4 % и составила 1 434 000 рублей за квадратный метр, сообщает газета «Коммерсантъ».
По мнению аналитиков, ситуация на региональном рынке необычайно стабильна, и в некоторых городах средние цены колеблются более чем на 1% в течение месяца.
В Москве средняя цена «вторички» за месяц снизилась на 0,2 % и составила 336,2 000 рублей за квадратный метр. Однако за год она выросла на 6,9%. Газета отмечает, что около 40% объектов в столице были проданы со снижением цены на 2%.
По прогнозам, в апреле-мае средние цены на жилье в Москве могут снижаться в среднем на 1% в месяц.
До этого в большинстве регионов России предложили увеличение цен на жилье. Минстрой утвердил новую официальную цену за квадратный метр на второй квартал 2024 года.
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В Москве средняя цена «вторички» за месяц снизилась на 0,2 % и составила 336,2 000 рублей за квадратный метр. Однако за год она выросла на 6,9%. Газета отмечает, что около 40% объектов в столице были проданы со снижением цены на 2%.
По прогнозам, в апреле-мае средние цены на жилье в Москве могут снижаться в среднем на 1% в месяц.
До этого в большинстве регионов России предложили увеличение цен на жилье. Минстрой утвердил новую официальную цену за квадратный метр на второй квартал 2024 года.
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Александр Климов