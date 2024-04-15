Стало известно, как сильно выросла цена элитного жилья в Москве

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За год в Москве цена квадратного метра элитного жилья выросла на 12%.
Так, цена достигла 1,8 млн рублей за квадратный метр.
До этого временно исполняющая обязанности главы Луганска Яна Пащенко заявила, что жильё очень востребовано в городе, поэтому и отрасль строительства в городе очень важна.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявлял, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.
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«Ужесточение условий по ипотеке напрямую не влияет на высокобюджетный сегмент. Но стоит учитывать, что с ростом ключевой ставки выросли проценты по вкладам, что переориентировало некоторых покупателей на краткосрочные депозиты, а также тренд на увеличение потенциальных инвесторов в регионы России, где растёт выбор рентабельной элитной недвижимости», — пояснила в беседе с «Известиями» директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.
До этого временно исполняющая обязанности главы Луганска Яна Пащенко заявила, что жильё очень востребовано в городе, поэтому и отрасль строительства в городе очень важна.
«С 1980-х годов в жилищном строительстве Луганска наблюдался полный застой. Сейчас появилась надежда на возрождение самой темы жилищного строительства. Сдан первый за много лет дом на 24 квартиры по улице 50-летия Обороны Луганска благодаря строителям Москвы. Обсуждается около 16 площадок под застройку», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Пащенко.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявлял, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.
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Мелисса Тимофеева