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Названа срок перезапуска завода Hyundai в Петербурге

Завод Hyundai в Петербурге перезапустят в январе 2024 года
25 декабря 2023, 00:21
Фото: iStock/Traimak_Ivan

Фото: iStock/Traimak_Ivan

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге планируют возобновить работу после новогодних праздников, в январе 2024 года, сообщает ТАСС.

Информация отмечает, что предыдущий период простоя завода корейского производителя Hyundai в Петербурге был продлен до 31 декабря 2023 года.

Ранее в СМИ упоминали, что ожидание оригинальных запчастей для автомобилей марок Hyundai, KIA и других корейских брендов в России может занять более трех месяцев. Это привело к увеличению стоимости не только оригинальных комплектующих, поставляемых через параллельный импорт, но и неоригинальных деталей.

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#импорт
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Reuters: сделку по реструктуризации «Яндекса» перенесли на 2024 год
25 декабря 2023, 21:48

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Сделка по отделению российского бизнеса «Яндекса» от его голландской материнской компании Yandex N.V. переносится на 2024 год. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что нидерландская Yandex N.V. является головной компанией группы «Яндекс». С прошлого года она обсуждает множество вариантов реорганизации.

По информации источника, холдинг намерен сделать так, чтобы его некоторые дочерние предприятия сохранили доступ к рынкам Запада, несмотря на имеющиеся против России санкции. При этом в «Яндексе» не стали давать каких-либо комментариев относительно процесса реструктуризации.

Ранее «Яндекс» назвал пропажу названия Эгейского моря со своей карты технической ошибкой. По информации пресс-службы, такие ошибки возникают регулярно, однако специалисты сервиса их быстро находят и устраняют.

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#экономика
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Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки
Пашинян: ЕАЭС не должен иметь политической и геополитической повестки
25 декабря 2023, 20:20

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Евразийский экономический союз — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и геополитической повестки. Об этом Пашинян сообщил в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Премьер-министр Армении отметил, что страна продолжает развивать взаимодействие в экономическом сотрудничестве, а также стремится прекращать различные попытки «политизации евразийской интеграции». Пашинян добавил, что базовые свободы торговли не должны ограничиваться или искореняться из-за соображений политики. По его словам, Армения положительно относится к подписанию соглашения о свободной торговле с Ираном.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря поучаствует в неформальной встрече глав СНГ.

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#петербург
#экономика
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Путин обратился к Лукашенко по вопросу поставки яиц
Путин призвал Лукашенко не жадничать и поставить куриные яйца в РФ
25 декабря 2023, 20:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии в Россию, призвав «не жадничать». Об этом Путин сообщил в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Отмечается, что белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что государство за счет своего производства покрывает свои внутренние потребности в пищевой сфере, в том числе в различных видах мяса, молоке, овощах, и в куриных яйцах. На что Владимир Путин пошутил, сказав «поставьте нам, не жадничайте».

Ранее сообщалось, что первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия. При этом Германия также поставила в нашу страну яйца в количестве 576 тысяч штук.

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#александр лукашенко
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Патрушев назвал объём экспорта агропродукции из России в 2023 году
Патрушев: Объём экспорта продукции АПК из РФ в 2023 году составит более $45 млрд
25 декабря 2023, 19:25

Фото: istockphoto/Orientaly

2023 год стал одним из самых успешных для агропромышленности России. Нынешний урожай сможет с запасом обеспечить как потребности внутреннего рынка, так и экспортные запросы государств-партнёров.
Об этом в разговоре с «Комсомольской правдой» рассказал глава министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он отметил, в частности, что урожай зерновых, полученный в нынешнем году, стал вторым по объёму за всю историю страны. По оценкам экспертов, валовый сбор составит около 142 миллионов тонн зерна в чистом весе.

За весь 2023 год агропромышленный комплекс России выручил от экспортных поставок $43 млрд. По прогнозам специалистов, к концу года общий объём сельскохозяйственной продукции, отправленной на экспорт, в денежном выражении составит $45 млрд.

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#урожай
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#экспорт
#страны
#рф
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Страны ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле
25 декабря 2023, 18:06

Фото: istockphoto/a-poselenov

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Оно придёт на смену временному соглашению, действовавшему с 2019 года.
Церемония подписания документа произошла в Санкт-Петербурге в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета. Со стороны ЕАЭС подпись под соглашением поставил председатель Евразийской экономической комиссии (ЕАК) Михаил Мясникович и вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Со иранской стороны соглашение подписал министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Али-Абади. Также свои подписи под документом поставили представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Отмечается, что за время действия временного соглашения о свободной торговле товарооборот между Ираном и ЕАЭС вырос более чем в два раза, с 2,4 миллиарда долларов в 2019 году до 6,2 миллиарда долларов в 2022 году. Это был первый этап перехода к полноформатному режиму свободной торговли.

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#иран
#санкт-петербург
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Экономист Кричевский: «самые болезненные санкции» Набиуллиной касаются 0,1% россиян
Экономист Кричевский: Центробанк сам виноват в заморозке активов
25 декабря 2023, 16:05

Фото: IStock/Vladimir18

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя введенные против РФ санкции, назвала заморозку частных российских активов и отключение от SWIFT очень болезненными темами. Однако доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский отметил, что эта проблема затронула лишь 0,1% россиян. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Экономист привёл данные исследований, согласно которым, четверть всех вкладов населения РФ – порядка 12 трлн рублей – принадлежит 90 тысячам человек. По данным ЦБ по фондовому рынку, 8,4 трлн рублей приходятся на 1290 частных инвесторов и их инвестиционные фонды, – это 80% всех чистых активов. При этом, на иностранных биржах основными игроками были самые богатые россияне.
«Каким образом несколько десятков тысяч человек в уме Набиуллиной могут быть равны 146 миллионам населения, мне непонятно. Человек считает, что основная проблема – это заморозка активов наиболее богатой части общества – 0,1 процента населения. А остается 99,9. Это люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, у которых другие ориентиры, которые каждый ходят в магазины, у которых нет активов на Западе», — отметил Никита Кричевский.
Собеседник подчеркнул, что регулятор сам спровоцировал заморозку частных российских активов. По словам Кричевского, предвидеть санкции было несложно, особенно после 2014 года.
«Все к этому готовились с конца 2013 года, и все понимали, что любое резкое движение России приведёт к санкциям. Шли 10 лет, какие-то санкции были, но все было более-менее спокойно. Параллельно Минфин и ЦБ проводили мероприятия по повышению финансовой грамотности населения, но там не было вообще ничего по поводу рисков. То есть ни Минфин, ни ЦБ не предупреждали, что существует риск заморозки. Всем было все равно», — добавил он.
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#санкции
#россияне
#цб
#экономика
#фонд
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Подмосковный Мининвест сопровождает в регионе более 1 тыс инвестиционных проектов
25 декабря 2023, 14:40

Фото: Istockphoto / SARINYAPINNGAM

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сегодня сопровождает более 1 тыс инвестиционных проектов. Об этом на заседании Совета Торгово-промышленной палаты региона заявил первый замминистра Евгений Подлипенский.
«Региональный Мининвест сопровождает свыше 1 тыс инвестпроектов, объём инвестиций и количество рабочих мест продолжают расти. Реализовано множество сервисов и проектов, направленных на поддержку и развитие бизнеса. Это и электронные сервисы, и программы кредитования, и льготы, и обучение предпринимателей. Конечно, нам ещё есть над чем работать. Продолжим улучшать условия ведения бизнеса, снижать административные барьеры и поддерживать развитие предприятий», – сказал Подлипенский.
По его словам, на заседании обсудили инвестиционное развитие Подмосковья, инфраструктуру для бизнеса и импортозамещение. Подлипенский рассказал и о мерах поддержки бизнеса в регионе.

По данным министерства, в Подмосковье работают 1,3 тыс крупных и средних промышленных предприятий. В производстве заняты около 500 тыс сотрудников. В сфере малого и среднего предпринимательства числятся свыше 430 тыс компаний, где работают более 2 млн человек.

За 10 месяцев 2023 года промышленные предприятия региона отгрузили товаров собственного производства более чем на 4,4 трлн рублей. Темпы роста по промышленности превышают 13%. Первый замминистра также напомнил, что в этом году в Подмосковье было запущено несколько электронных сервисов для бизнеса – «Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья», «Открой бизнес на 1-2 этажах МКД», «Начни бизнес в парках», «Пять шагов для экспорта», «Контейнер для МСП» и другие.

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#экономика
#бизнес
#поддержка
#промышленность
#подмосковье
#московская область
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Экономист раскрыл, когда доллар будет стоить 100 рублей
Экономист Заворотный объяснил, почему доллар и евро снова выросли
25 декабря 2023, 13:47

Фото: IStock/Diy13

На открытии торгов на Московской бирже 25 декабря курс евро подскочил до 102 рублей. В то же время курс доллара поднялся выше 92 рублей. Руководитель центра экономических стратегий Дмитрий Заворотный объяснил в беседе с «Радио 1», что причина кроется в нерешённых Центробанком и Минфином проблемах.
По словам специалиста, на падении рубля сказался отток доллара из России и нежелание крупных экспортеров ввозить в страну валюту. А попытка заставить экспортеров продавать валюту не привела к долгосрочным результатам.
«Недавно Центробанк допустил некоторые ошибки по платежному балансу, то есть приток валюты фактически оказался меньше, чем было указано в данных регулятора. Такая корректировка в будущем может отразиться на курсе. Также здесь могли подключиться спекулянты, которые увидели ошибки ЦБ, и, видимо, начали играть против рубля на фоне всех проблем. Поэтому рубль может пойти и к отметки 100 рублей за доллар, а ЦБ может начать принимать меры в виде каких-то периодических валютных интервенций», — отметил собеседник.
Экономист подчеркнул, что текущая отметка уже негативно сказывается на экономике, разгоняя инфляцию и создавая проблемы с покупкой оборудования из-за курсовой разницы.

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#доллар
#рубль
#центробанк
#экономика
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В Подмосковье расширят выпуск импортозамещающей химической продукции для производства зеркал
25 декабря 2023, 13:44

Фото: Istockphoto / Andrzej Rostek

Компания «АСТК» расширит производство высокотехнологичной химической продукции для выпуска зеркал и других импортозамещающих продуктов. Для этого компании предоставили участок в городском округе Клин по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Плановый срок ввода в эксплуатацию – 2026 год. Инвестиции в проект составят 48 млн рублей. Средства направят на строительство, оснащение и запуск производственного объекта. На нём дополнительно создадут 10 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Для налаживания химического производства на новое предприятие планируют приобрести российское оборудование. Продукция и технологические процессы по её выпуску – собственные технологические разработки компании «АСТК». Предполагается, что продукция будет востребована подмосковными предприятиями, работающими в стекольной промышленности.

В компании рассчитывают, что импортозамещающая продукция, которая будет выпускаться на предприятии, позволит на 100% обеспечить производство зеркал отечественными компонентами.

На этапе строительства инвестор может получить поддержку подмосковного правительства и специалистов ЦУР «Бизнес», в том числе в части подключения полученного участка к инженерным коммуникациям.

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#подмосковье
#клин
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