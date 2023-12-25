Названа срок перезапуска завода Hyundai в Петербурге

Фото: iStock/Traimak_Ivan
Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге планируют возобновить работу после новогодних праздников, в январе 2024 года, сообщает ТАСС.
Ранее в СМИ упоминали, что ожидание оригинальных запчастей для автомобилей марок Hyundai, KIA и других корейских брендов в России может занять более трех месяцев. Это привело к увеличению стоимости не только оригинальных комплектующих, поставляемых через параллельный импорт, но и неоригинальных деталей.
Читайте также:
В России не могут запустить работу на половине автозаводов
Автомобили из китайских комплектующих начали собирать на заводе в Калуге
Hyundai Motor планирует продать завод в Санкт-Петербурге
Артем Кузьмин