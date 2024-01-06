Ирак планирует полностью запретить импорт нефти в страну в 2024 году

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Власти Багдада намерены сократить вплоть до полной остановки импорт нефти и нефтепродуктов в страну. Об этом заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
В настоящее время Ирак ввозит некоторые виды нефтепродуктов, в числе которых, например, улучшенный бензин, чтобы восполнить их недостаток на внутреннем рынке. Премьер-министр страны Мухаммед Шиа ас-Судани в прошлом году заявлял, что власти придают большое значение увеличению производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, чтобы избавиться от зависимости от импорта.
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Александр Бойцов