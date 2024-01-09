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Власти Кубы в 5 раз повысят цены на бензин

09 января 2024, 12:04
Фото: istockphoto/Aoraee

Фото: istockphoto/Aoraee

С февраля 2024 года власти Кубы решили повысить цены на бензин более чем на 500%.
О решении повысить цены на топливо сообщил министр финансов страны Владимир Регеро, пишет РИА Новости.

В эфире телепрограммы Mesa Redonda министр сообщил, что цена литра бензина вырастет с 30 кубинских песо до 156 (6,51 доллара, или около 600 рублей).


Регеро сообщил, что эта мера нужна для восстановления экономики. С 1 марта в планах властей увеличение цены на электричество на 25% для абонентов, которые используют более 500 киловатт в месяц.

В первой половине 2022 года Куба оказалась в списке стран с самым недоступным топливом. Население Кубы может позволить себе в среднем 27 литров топлива.

Ранее сообщалось, что решение Китая сконцентрировать экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может спровоцировать торговые войны с Соединенными Штатами и странами Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg. Чиновники США И ЕС отмечают, что рост мощностей КНР может привести к тому, что промышленная база других стран окажется подорванной.

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#топливо
#цены
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Миру предрекли торговые войны из-за Китая
Bloomberg: из-за роста производства в Китае есть риск новых торговых войн
09 января 2024, 10:04

Фото: istock / Sky_Blue

Решение Китая сконцентрировать экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может спровоцировать торговые войны с Соединенными Штатами и странами Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за трудностей в экономике Китай стал больше ориентироваться на производство, чем на недвижимость, которая до этого обеспечивала около 20% роста экономики КНР. Данный механизм пока что помогает стране избежать рецессии. Власти нарастили выдачу кредитов промышленным предприятиям, чтобы они в свою очередь увеличили экспорт товаров. Сейчас Китай осуществляет поставки на зарубежные рынки примерно 45% произведенных товаров, поскольку жители КНР не могут приобретать все, что производится внутри страны.

Это помогло избежать спада, но при этом увеличило риск дисбаланса и рост напряженности в сфере торговли с другими государствами.

Чиновники США И ЕС отмечают, что рост мощностей КНР может привести к тому, что промышленная база других стран окажется подорванной.

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#производство
#китай
#экспорт
#недвижимость
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Экономист дал неутешительный прогноз по рублю на 2024 год
Экономист Беляев заявил, что доллар может вырасти до 100 рублей в 2024 году
08 января 2024, 11:01

Фото: IStock/Max Zolotukhin

Доллар в 2024 году может вырасти до 100 рублей. Об этом «Радио 1» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам эксперта, состояние национальной валюты напрямую зависит от экономики. Но несмотря на положительные цифры, которые президент Владимир Путин озвучил во время прямой линии в декабре, общее положение экономики не лучшее.
«Ожидаются темпы экономического роста в районе 3,5 процента, и обрабатывающая промышленность семь процентов у нас даёт, и с экспортом у нас всё налажено. Однако мы должны принять во внимание, что эти темпы роста обязаны военно-промышленному комплексу. Но он хоть и входит в оценку ВВП, он представляет не всю экономику, и является специфической частью экономики. Во-первых, потому что он финансируется из бюджета, а во-вторых, его продукция не участвует в дальнейшем хозяйственном обороте. Поэтому несмотря на все положительные моменты, это надо принимать их с определёнными оговорками», — отметил Беляев.
Влияет на рубль и Центральный Банк, который с июля 2023 года поднимал ключевую ставку и довёл до 16%. Такой уровень не разрешает укрепиться национальной валюте, заметил экономист.
«Экономике будет работать трудно. И хоть Центробанк пообещал снижать ключевую ставку, мы понимаем, что снизить резко её нельзя, поэтому нужно будет снижать максимум по одному пункту каждый месяц. И чтобы дойти до комфортного уровня, потребуется месяцев десять», — добавил Беляев.
Учитывая эти факторы, эксперт ожидает ослабления российской валюты до уровня 95 рублей за доллар при оптимистическом раскладе и до уровня 100 рублей при пессимистичных прогнозах.
«Говорить об укреплении национальной валюты говорить трудно. Но у нас в экономике есть прочный фундамент. У нас нет никаких кризисных ситуаций, кроме высокой ключевой ставки. Поэтому рубль будет снижаться по отношению к доллару, но не сильно. Я думаю, что он будет в пределах 95 рублей за доллар. Самый верхний предел, который я вижу, и до которого рубль может обесцениться, – это 100. Это тот барьер, который рубль вряд ли перешагнёт даже к концу года, учитывая глубинные экономические факторы», — заключил собеседник.
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#экономика
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Минфин ФРГ: Германия платит половину всей европейской помощи Киеву
Министр финансов Германии Линднер: ФРГ оплачивает 50% всей помощи Украине
08 января 2024, 03:47

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что Берлин в настоящее оплачивает половину всей помощи Европейского союза (ЕС), оказываемой Украине.
По словам главы немецкого финансового ведомства, остальным экономически сильным «локомотивам» Евросоюза нужно прилагать больше усилий для помощи Киеву.

Он подчеркнул, что Германии эта помощь дается с трудом: введённые странами Запада антироссийские санкции привели к росту цен на энергоносители. Помимо этого, экономика ФРГ сталкивается с проблемами из-за ситуации в США и инфляции в Китае.

По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.

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Саудовская Аравия решила снизить цены на февральские поставки нефти
07 января 2024, 21:24

Фото: iStock/zhengzaishuru

Саудовская Аравия решила снизить стоимость на февральские поставки нефти во все регионы. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Отмечается, что такое решение было принято в связи со снижением спроса на рынке.

По сниженной цене нефтепродукты в феврале смогут получить страны Европы, Азии, США, а также средиземноморские государства.

Руководство государственной компании SAudi Aramco опасается профицита предложения в связи с увеличением поставок топлива из Соединённых Штатов.

Уточняется, что в феврале и марте традиционно наблюдается снижение спроса на нефть. Это связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы временно закрываются для проведения плановых технических работ.

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#нефть
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#экспорт
#цены
#спрос
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В компании владельца «Пятёрочки» X5 Group прокомментировали отсутствие курицы
07 января 2024, 16:49

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и некоторых других городов пожаловались на отсутствие курицы в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Представители владельца торговых сетей компании X5 Group объяснили дефицит мяса птицы сложностями с поставками.
В частности, менеджеры пояснили, что доставка продукции в некоторые регионы России была затруднена из-за непростых погодных условий, передаёт «РБК». В компании заверили, что делают всё возможное для того, чтобы своевременно пополнять ассортимент популярных продовольственных товаров на полках магазинов. В том числе это относится и к куриному мясу.

Ожидается, что все сложности, вызванные сбоями в логистике, будут разрешены и запросы покупателей будут удовлетворены в полном объёме. Представители X5 Group заверили, что ситуация не критичная, товары у поставщиков имеются в наличии, а подобные сбои иногда случаются в период праздников. Тем более, что в данном случае положение было осложнено аномальными холодами в ряде регионов.

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#поставки
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Ирак планирует полностью запретить импорт нефти в страну в 2024 году
06 января 2024, 19:32

Фото: istockphoto/sezer66

Власти Багдада намерены сократить вплоть до полной остановки импорт нефти и нефтепродуктов в страну. Об этом заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что правительство его страны планирует в следующем году больше сосредоточиться на внутреннем производстве и сокращении импорта. А после того, как несколько нефтеперерабатывающих предприятий Ирака выйдут на максимальные производственные мощности, необходимость в импорте сырья и продуктов переработки полностью отпадёт и он будет прекращён.

В настоящее время Ирак ввозит некоторые виды нефтепродуктов, в числе которых, например, улучшенный бензин, чтобы восполнить их недостаток на внутреннем рынке. Премьер-министр страны Мухаммед Шиа ас-Судани в прошлом году заявлял, что власти придают большое значение увеличению производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, чтобы избавиться от зависимости от импорта.

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#бензин
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#нефть
#ирак
#производство
#импорт
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Россияне за 2023 год перевели в наличные почти ₽2 трлн
Статистика ЦБ: по итогам года прирост наличных у россиян составит 1,9 трлн руб
06 января 2024, 13:47

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Прирост наличных у населения РФ по итогам 2023 года превысил 1,9 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.
По информации Центрального Банка, объем наличных денег в обращении на 1 декабря прошлого года составил 17,91 триллиона рублей. При этом ситуация с января по ноябрь 2023 года выражалась в денежном приросте на 1,56 триллиона рублей.

Говоря о статистике 2022 года, объем наличных в обращении увеличился в нашей стране на 2,28 триллиона рублей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом. По словам Голиковой, планы по достижению показателей бедности, которые были установлены и одобрены главой государства, будут выполнены.

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#банк россии
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Киевский экономист Кущ: Украина очень напоминает пациента после наркоза
06 января 2024, 09:50

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Финансовая помощь Украине от западных союзников стала неким вариантом анестезии для больной экономики. Теперь страна весьма напоминает пациента, который отходит от наркоза.
Медики знают, что это очень болезненный процесс, отметил украинский экономист Алексей Кущ. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, комментируя данные платёжного баланса Украины за период с января по ноябрь 2023 года. Аналитик отметил, что пока главный платёжный документ страны является положительным, но связал это исключительно с финансовой помощью Запад. Именно это дало основание эксперту назвать украинскую экономику «наркозависимой».

На основании официально опубликованных цифр Кущ указал, что военная помощь очень расслабила правительство, погрузила его в своеобразную ванну финансового блаженства. Отрицательное торговое сальдо страны составляет 34,1 миллиарда долларов, а это настоящая денежная пробоина в экономике государства. Вся конструкция расточительства чиновников и инфантилизма общества начнет валиться, когда уберут внешние финансовые «подпорки», предостерегает экономист.

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#экономика
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ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank
05 января 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Люксембургский ABH Holdings, владеющий «Альфа-банком», в числе миноритарных акционеров которого Петр Авен и Михаил Фридман, подал иск к Украине на $1 млрд за национализацию Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Соответствующее заявление направлено в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), сообщает пресс-служба холдинга.
«Украинские власти незаконно отобрали Банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что главное причиной иска стал договор между Правительством Украины и Бельго-Люксембургским экономическим союзом о взаимном привлечении и защите инвестиций. При этом заявленная сумма превышает $1 млрд.

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