Власти Кубы в 5 раз повысят цены на бензин

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С февраля 2024 года власти Кубы решили повысить цены на бензин более чем на 500%.
О решении повысить цены на топливо сообщил министр финансов страны Владимир Регеро, пишет РИА Новости.
В эфире телепрограммы Mesa Redonda министр сообщил, что цена литра бензина вырастет с 30 кубинских песо до 156 (6,51 доллара, или около 600 рублей).
Регеро сообщил, что эта мера нужна для восстановления экономики. С 1 марта в планах властей увеличение цены на электричество на 25% для абонентов, которые используют более 500 киловатт в месяц.
В первой половине 2022 года Куба оказалась в списке стран с самым недоступным топливом. Население Кубы может позволить себе в среднем 27 литров топлива.
Ранее сообщалось, что решение Китая сконцентрировать экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может спровоцировать торговые войны с Соединенными Штатами и странами Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg. Чиновники США И ЕС отмечают, что рост мощностей КНР может привести к тому, что промышленная база других стран окажется подорванной.
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В эфире телепрограммы Mesa Redonda министр сообщил, что цена литра бензина вырастет с 30 кубинских песо до 156 (6,51 доллара, или около 600 рублей).
В первой половине 2022 года Куба оказалась в списке стран с самым недоступным топливом. Население Кубы может позволить себе в среднем 27 литров топлива.
Ранее сообщалось, что решение Китая сконцентрировать экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может спровоцировать торговые войны с Соединенными Штатами и странами Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg. Чиновники США И ЕС отмечают, что рост мощностей КНР может привести к тому, что промышленная база других стран окажется подорванной.
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Мария Фирсова