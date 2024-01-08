Экономист дал неутешительный прогноз по рублю на 2024 год

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Доллар в 2024 году может вырасти до 100 рублей. Об этом «Радио 1» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам эксперта, состояние национальной валюты напрямую зависит от экономики. Но несмотря на положительные цифры, которые президент Владимир Путин озвучил во время прямой линии в декабре, общее положение экономики не лучшее.
Влияет на рубль и Центральный Банк, который с июля 2023 года поднимал ключевую ставку и довёл до 16%. Такой уровень не разрешает укрепиться национальной валюте, заметил экономист.
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«Ожидаются темпы экономического роста в районе 3,5 процента, и обрабатывающая промышленность семь процентов у нас даёт, и с экспортом у нас всё налажено. Однако мы должны принять во внимание, что эти темпы роста обязаны военно-промышленному комплексу. Но он хоть и входит в оценку ВВП, он представляет не всю экономику, и является специфической частью экономики. Во-первых, потому что он финансируется из бюджета, а во-вторых, его продукция не участвует в дальнейшем хозяйственном обороте. Поэтому несмотря на все положительные моменты, это надо принимать их с определёнными оговорками», — отметил Беляев.
«Экономике будет работать трудно. И хоть Центробанк пообещал снижать ключевую ставку, мы понимаем, что снизить резко её нельзя, поэтому нужно будет снижать максимум по одному пункту каждый месяц. И чтобы дойти до комфортного уровня, потребуется месяцев десять», — добавил Беляев.Учитывая эти факторы, эксперт ожидает ослабления российской валюты до уровня 95 рублей за доллар при оптимистическом раскладе и до уровня 100 рублей при пессимистичных прогнозах.
«Говорить об укреплении национальной валюты говорить трудно. Но у нас в экономике есть прочный фундамент. У нас нет никаких кризисных ситуаций, кроме высокой ключевой ставки. Поэтому рубль будет снижаться по отношению к доллару, но не сильно. Я думаю, что он будет в пределах 95 рублей за доллар. Самый верхний предел, который я вижу, и до которого рубль может обесцениться, – это 100. Это тот барьер, который рубль вряд ли перешагнёт даже к концу года, учитывая глубинные экономические факторы», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова