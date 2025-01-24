Автоэксперт Моржаретто: продажи новых авто в РФ упадут на 20% из-за утильсбора

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Продажи новых легковых автомобилей в России упадут на 15-20% в 2025 году из-за повышения утилизационного сбора. Об этом заявил член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.
По его мнению, соотношение долей отечественных и иностранных машин в этом году останется таким же, как и в предыдущем.
Изменений в этом соотношении Моржаретто не ожидает и подчеркивает, что если они и произойдут, то коснутся лишь роста доли российского автопрома.
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«Соотношение каким было, таким и останется: 30% на отечественные бренды, 60% — на китайские и 10% — параллельный импорт», — поделился прогнозом эксперт в беседе с «Татар-информом».
Изменений в этом соотношении Моржаретто не ожидает и подчеркивает, что если они и произойдут, то коснутся лишь роста доли российского автопрома.
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Данил Пономарев