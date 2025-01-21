Финансист назвал самый выгодный способ хранения денег

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Самым выгодным способом хранения денег до тех пор, пока Центробанк РФ удерживает высокую ключевую ставку, является банковский депозит. Об этом заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Татар-информом».
По его словам, вклад на данный момент более выгоден, чем вложение в доллар.
Более выгодными способами, подчеркнул Беляев, будут лишь те инструменты, которые требуют экспертных знаний и каждодневной работы. Потому для большинства людей в качестве наиболее простого метода он назвал банковский вклад.
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«Центробанк в ближайшее время, как я понимаю, ключевую ставку снижать не собирается. А если он ее и будет снижать, то снижать будет ее постепенно, например, по 1% в месяц, потому что резко ее нельзя снизить. И до конца года ставка удержится на достаточно высоком уровне», — считает эксперт.
Более выгодными способами, подчеркнул Беляев, будут лишь те инструменты, которые требуют экспертных знаний и каждодневной работы. Потому для большинства людей в качестве наиболее простого метода он назвал банковский вклад.
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Данил Пономарев