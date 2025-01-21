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Финансист назвал самый выгодный способ хранения денег

Финансист Беляев: самым выгодным способом хранения денег является депозит
Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

Самым выгодным способом хранения денег до тех пор, пока Центробанк РФ удерживает высокую ключевую ставку, является банковский депозит. Об этом заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Татар-информом».
По его словам, вклад на данный момент более выгоден, чем вложение в доллар.
«Центробанк в ближайшее время, как я понимаю, ключевую ставку снижать не собирается. А если он ее и будет снижать, то снижать будет ее постепенно, например, по 1% в месяц, потому что резко ее нельзя снизить. И до конца года ставка удержится на достаточно высоком уровне», — считает эксперт.


Более выгодными способами, подчеркнул Беляев, будут лишь те инструменты, которые требуют экспертных знаний и каждодневной работы. Потому для большинства людей в качестве наиболее простого метода он назвал банковский вклад.

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Финансист раскрыл, как инаугурация Трампа отразится на курсе рубля к доллару
Финансист Беляев: инаугурация Трампа никак не отразится на курсе рубля к доллару
21 января 2025, 11:16

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа никак не отразится на курсе рубля к доллару. Об этом «Татар-информу» заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Однако, по его прогнозам, в будущем российская валюта все равно будет снижаться — до 110-120 рублей за доллар к концу 2025 года.
«Понятно, что на этой «ползучести» будут какие взлеты или падения, но в целом будет ослабление рубля по отношению к доллару. Можно представить себе, что рубль подешевеет до 110 рублей, это, наверное, гарантированно, но, может, к концу этого года подешеветь и до 120 рублей, что тоже очень похоже, если ничего коренным образом не изменится», — поделился финансист.
Общей тенденцией эксперт назвал постепенное медленное снижение курса рубля по отношению к доллару.

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В ГД рассказали, когда в РФ могут проиндексировать пенсии
Депутат Чаплин: пенсии в РФ могут проиндексировать уже в феврале
21 января 2025, 07:45

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Российские пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию в феврале, также будет положена компенсация за январь. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, его слова приводит РИА Новости.
Напомним, страховые пенсии с 2025 года проиндексировали на 7,3%. Однако 18 февраля стало известно, что правительство России рассматривает возможность доиндексации страховых пенсий до 1 февраля текущего года, из-за высокого уровня инфляции.

«В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, включая компенсацию за январский период», — пояснил Чаплин.

Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина заявила, что бюджет РФ полностью готов к реализации меры дополнительной индексации страховых пенсий в 2025 году.

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Райффайзенбанк обязан выплатить €2 млрд по иску «Распериа»
21 января 2025, 00:43

Фото: iStock/Stadtratte

Арбитражный суд Калининградской области обязал выплатить Райффайзенбанк два миллиарда евро после иска МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Об этом рассказали в пресс-службе банка.
«Суд удовлетворил иск МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», обязав Райффайзенбанк выплатить €2,044 млрд и взамен принять на баланс акции Strabag SE на эквивалентную сумму», — говорится в сообщении.

При этом в банке подчеркнули, что они не согласны с решением суда и будут его обжаловать. При этом организация готова к различному развитию событий и имеет запас ликвидности и капитала. В кредитной организации исключили влияние решения суда на работу банка и интересы клиентов.

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#суд
#банк
#выплаты
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ЦУР «Бизнес» за год обработал 12 тыс. обращений подмосковных предпринимателей
20 января 2025, 19:05

Фото: Медиасток МО

Более 12 тыс. обращений подмосковных предпринимателей поступило в прошедшем году в систему ЦУР «Бизнес» Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«В Подмосковье всё чаще пользуются системой ЦУР «Бизнес» для консультационной поддержки и решения вопросов, касающихся предпринимательской деятельности. По итогам 2024-го количество поступивших в систему обращений превысило 12 тыс. 99% поступивших вопросов было решено, 1% обращений находится в работе у профильных специалистов. Экономический эффект работы ЦУР «Бизнес» по итогам года оценивается примерно в 3,5 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Главные вопросы, которые решались в рамках консультаций, – меры поддержки, открытие и ведение бизнеса.

Система ЦУР «Бизнес» работает в Московской области уже два года. Она аккумулирует обращения предпринимателей по девяти каналам связи. Это горячая линия 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приёмная правительства Московской области amo@mosreg.ru, встречи с бизнесом, «Добродел-Бизнес», почта губернатора Московской области andreyvorobiev@mosreg.ru, соцсети, уполномоченный по защите прав предпринимателей, а также портал обратной связи.

Внедрённая в Подмосковье система ЦУР «Бизнес» получила высокую оценку на федеральном уровне. До конца года аналогичные системы внедрят во всех регионах России.

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В Подмосковье за год провели более 2,7 тыс. исследований проб мёда

В Московской области за прошлый год собрали более 56 тыс. тонн свёклы

В Краснознаменске запустят производство металлоконструкций для городов
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
#цур
#бизнес
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В Подмосковье за год провели более 2,7 тыс. исследований проб мёда
20 января 2025, 17:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрожа МО

Свыше 2,7 тыс. диагностических исследований 2,9 тыс. проб мёда и различных продуктов пчеловодства провели специалисты лабораторий подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия в 2024 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«В рамках исследований специалисты органолептически проверяли внешний вид, цвет, вкус, аромат и консистенцию мёда, а также наличие признаков брожения и посторонних механических примесей. А с помощью приборов устанавливали содержание воды, сахарозы, кислотность и диастазное число», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что соответствующие исследования проходит вся продукция, которую продают на подмосковных рынках и ярмарках.

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#минсельхозпрод мо
#мёд
#проверки
#московская область
#подмосковье
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В Московской области за прошлый год собрали более 56 тыс. тонн свёклы
20 января 2025, 17:24

Фото: iStock / Алексей Филатов

Урожай столовой свёклы, выращенной в Подмосковье в открытом грунте, в прошлом году составил 56,3 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Там отметили, что свёкла известна благоприятным влиянием на здоровье.
«Она богата витамином С и фолиевой кислотой, улучшает пищеварение, полезна для сердечно-сосудистой системы, помогает восполнить недостаток железа в организме, препятствует развитию анемии, поддерживает работу печени и снижает давление. Также свёклу широко используют для украшения праздничных блюд», - отметили в министерстве.
Там также поделились рекомендациями, как предотвратить преждевременное увядание овоща. Его лучше держать в специальных контейнерах при температуре от 0 до 4 градусов. Корнеплоды лучше не мыть сразу после сбора урожая.

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#подмосковье
#московская область
#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
#апк
#овощи
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В Краснознаменске запустят производство металлоконструкций для городов
20 января 2025, 17:19

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Краснознаменск заработает производство металлоконструкций для городской инфраструктуры. Новое предприятие откроет группа компаний «Деталь Бизнеса», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Объём инвестиций в расширение производства составляет около 200 млн рублей. Сейчас в цехах ведут пусконаладочные работы.
«Компания построила новое предприятие на участке, полученном по региональной программе «Земля за 1 рубль». Запуск позволит увеличить производственные мощности на 20% и создать новые рабочие места. Уже сейчас компания готова принять на работу 50 квалифицированных сотрудников, которые смогут пройти обучение за счёт предприятия», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

По данным министерства, на производстве будут выпускать различные металлоконструкции – павильоны охраны и КПП, оборудование парковок, укрытия для велосипедов, конструкции городской уличной навигации и многие другое.
«Теперь у нас 18 тыс. кв. м. и шесть современных цехов. Если ранее мы выпускали около 1,5 тыс. тонн готовой продукции, то после запуска новой производственной площадки этот объём увеличится как минимум на 20%. Все изделия разрабатываются в нашем конструкторском бюро», – поделился управляющий директор группы компании «Деталь бизнеса» Павел Исупов.
В числе заказчиков компании – ЦОДД, Мосгортранс, РЖД, «Ростех», «Росатом», «Сколково» и многие другие.

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#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
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#екатерина зиновьева
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#металл
#земля за 1 рубль
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Гранты для ИТ-компаний получили уже 45 подмосковных организаций
20 января 2025, 16:46

Фото: iStock / scyther5

Получателями грантов для ИТ-компаний в Подмосковье стали 45 организаций. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В конце прошлого года Мособлдума продлила действие налоговых льгот для ИТ-компаний. Также продолжится программа грантовой поддержки, которая реализуется в регионе более двух лет. С начала действия меры подписано 45 соглашений о предоставлении грантов на общую сумму 4,4 млрд рублей. Сейчас финансовая поддержка оказывается по 42 соглашениям», – отметил спикер.
Приём заявок на получение этой меры поддержки в 2025 году начнётся 1 февраля.

Как напомнил Брынцалов, президент Владимир Путин не раз называл ИТ-сферу одним из ключевых направлений, которым занимается государство, и от которого зависит будущее страны. Поэтому необходимо стимулировать развитие отрасли.

По словам председателя областного парламента в 2025 году ожидается создание более 11 тыс. рабочих мест в ИТ-сфере.

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#цифровизация
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#игорь брынцалов
#социальная поддержка
#гранты
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В Еврокомиссии признали, что российский газ продолжает поступать на рынок ЕС
20 января 2025, 15:08

Фото: iStock/Cylonphoto

Российский газ продолжает поступать на рынок Евросоюза, несмотря на усилия Еврокомиссии по избавлению от энергоресурсов из России. Об этом представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Она заявила, что Еврокомиссия уже имеет значительные результаты в работе по избавлению от российского газа. Однако пока этого недостаточно и энергоресурсы всё ещё присутствуют на европейском рынке.

Ранее издание Politico привело результаты анализа данных компании Kpler, которые показали, что санкции, скорое президентство Трампа и другие факторы не снизили спрос ЕС на российских газ. За 15 дней этого года 27 стран Евросоюза закупили у России 837 300 тонн сжиженного природного газа (СПГ).

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#рф
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