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Россиянам объяснили, почему лучше направить накопления на вкладах на ипотеку

Финансист Игнатова: накопленные на вкладах деньги стоит направить в ипотеку
Фото: iStock/Evkaz

Фото: iStock/Evkaz

На вкладах россиян накоплено свыше 50 триллионов рублей, что значительно превышает доходную часть бюджета России на 2024 год, равную 35 триллионам. Однако эти деньги не должны попасть в потребительский рынок, чтобы избежать риска инфляции. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова.


Вместо того чтобы направить средства на потребление, власти будут стремиться стимулировать граждан вкладывать накопления в ипотеку. Это позволит поддержать строительную отрасль, особенно в условиях роста ставок по ипотечным кредитам и уменьшения доступности льготных программ.

Перевод средств на эскроу-счета поможет застройщикам и банкам одновременно, так как те смогут избежать выплат по депозитным процентам.

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Игнатова считает, что снижение ставок по депозитам станет основным мотиватором для россиян пересмотреть свои финансовые приоритеты. Людям будут предлагаться привлекательные условия стандартной ипотеки — это позволит направить накопленные деньги на решение жилищных вопросов без дополнительного давления на экономику.

«В свою очередь, заморозка вкладов – вовсе не метод регулирования притока денег со счетов в экономику. Она может вызвать панику, резкий отток денежных средств, и, как следствие, коллапс финансовой системы», — отметила доцент.
Она подчеркнула, что распространение выгоды идеи «заморозки» выгодно лицам, заинтересованным в дестабилизации РФ.

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#деньги
#рынок
#заморозки
#снижение
#накопления
#рф
Подмосковным предпринимателям раскроют секреты успеха на китайском рынке
22 января 2025, 18:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предпринимателей Московской области приглашают на бесплатный вебинар «Китай: Ключ к глобальным открытиям». Обучение состоится в онлайн-формате 23 января, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Участники узнают об эффективном маркетинге и продажах на экспортных рынках. Слушателям расскажут, как разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии для китайского рынка, о методах продаж, проанализируют успешные кейсы, опишут тенденции.

Мероприятие пройдёт с 11 до 12 часов. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10 часов 23 января.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Светлане Воробьёвой по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru Фонд оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее о них можно узнать на сайте.

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#мининвест мо
#экспорт
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В Подмосковье назвали популярные в 2024 году сферы малого и среднего бизнеса
22 января 2025, 18:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Число субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье на конец 2024 года составило 458 тыс. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Согласно статистике, каждый третий житель Московской области занят в компаниях МСП. За 12 месяцев прошлого года количество МСП выросло до 457,7 тыс., 322,7 тыс. из них – индивидуальные предприниматели. За год в Подмосковье зарегистрировались 18 тысяч новых МСП, что на 4% больше, чем в 2023-м», – уточнила Зиновьева.
Как отметили в пресс-службе регионального Мининвеста, среди городских округов Подмосковья лидерами по росту числа субъектов МСП стали Ленинский – на 1,7 тыс., Красногорск – на 1,4 тыс., Балашиха – на 1,3 тыс.

Активнее других в прошедшем году развивались такие секторы МСП, как розничная и оптовая торговля. В этой сфере открыли около 30 тыс. новых компаний – магазины, аптеки и многое другое. Кроме того, в число приоритетных направлений вошли строительство, торговля автотранспортными средствами, IT и разработка программного обеспечения.

Субъектам МСП Московской области доступен ряд мер поддержки. Подробнее о них можно узнать на Инвестпортале Московской области.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
#мсб
#мсп
#бизнес
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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Подмосковный производитель первым в мире разместил детскую площадку на борту саудовского самолёта
Подмосковный производитель первым разместил детскую площадку на борту самолёта
22 января 2025, 17:05

Фото: пресс-служба компании «Лебер»

Компания «Лебер» стала первым в мире производителем, установившим научную детскую площадку внутри лайнера «Боинг 777». Компания занимается производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Самолёт стал частью новой туристической зоны в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На площадке, стилизованной под взлётно-посадочную полосу, установили три настоящих авиалайнера, а внутри оборудовали ресторан, комнату страха и интерактивную зону. Там находится и научный детский игровой центр «Лебер».

Фото: пресс-служба компании «Лебер»

«Мы установили семь образовательных модулей, в каждом из которых можно провести эксперимент и изучить физические явления. Например, «Театр теней» познакомит с оптическими эффектами, «Электрический лабиринт» объяснит, как двигаются электроды, «Береговой маяк» научит различать галогенные, люминесцентные и светодиодные лампы. Научная детская площадка находится в самолёте, который является частью экспозиции. Но при желании такое оборудование можно установить и в действующем авиалайнере», – отметил гендиректор компании «Лебер» Артём Сорокин.
Фото: пресс-служба компании «Лебер»

Идея создания научных игровых площадок для детей появилась в 2020 году. Компания работала над концепцией вместе с командой МГУ. В итоге была разработана серия интерактивных модулей, которая знакомит детей с фундаментальными принципами физики, позволяя исследовать свет, звук и электричество.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#детская площадка
#самолет
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#мининвест мо
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В Подмосковье появится завод по производству всех видов косметики
22 января 2025, 16:03

Фото: пресс-служба компании «Аравия»

В городском округе Протвино появится производство косметической и гигиенической продукции. Подготовительные работы для запуска первой очереди завершает компания «Аравия», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Фото: пресс-служба компании «Аравия»

Новый объект рассчитывают запустить в 1 квартале этого года. Участок для строительства завода компании предоставили по региональной программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в реализацию первой очереди уже составили 700 млн рублей.
«За счёт запуска новых производственных площадок компания расширит объём выпускаемой продукции. После выхода нового комплекса на полную мощность, предприятие сможет в год производить до 35 млн единиц уходовых косметических средств, которые в дальнейшем будут поставляться по всей России и в страны СНГ», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Фото: пресс-служба компании «Аравия»

Она добавила, что после ввода в эксплуатацию всего комплекса на предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест. Производственную площадку оснастят современным высокотехнологичным оборудованием. Там будут производить все виды уходовой косметики – кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, декоративную косметику.

Продукция «Аравии» продаётся сейчас во всех странах СНГ.

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Жители Подмосковья купили за месяц более 3 тыс. тонн печенья
22 января 2025, 16:00

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 3 тысяч тонн печенья приобрели в Московской области в декабре 2024 года, об этом сообщили в пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В подмосковных магазинах представлен широкий ассортимент данного вида продукции, и эта продукция пользуется популярностью: в декабре минувшего года было приобретено более 3 тыс. тонн печенья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Московской области расположено несколько предприятий, производящих печенье. В их числе ООО «Сладкий рай», ООО «Восторг», ОАО «Хлебпром», ООО «Жуковский хлеб» и другие.

Ранее сообщалось, что урожай столовой свёклы, выращенной в Московской области в открытом грунте, в прошлом году составил 56,3 тыс. тонн.

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#минсельхозпрод мо
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#кондитерские изделия
#московская область
#подмосковье
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Ветслужбы Подмосковья провели более 9 тыс. исследований яиц
22 января 2025, 15:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 9 тысяч диагностических исследований яиц провели специалисты ветсанлабораторий министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в минувшем году, всего было отобрано 5,5 тыс. проб, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе исследований использовалась овоскопия, позволяющая заметить мелкие трещины и проверить состояние желтка и белка, а также органолептические проверки, при которых определяется запах и цвет продукта, соотношение отдельных частей белка и консистенцию», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы проверяют продукцию, которую реализуют на подмосковных ярмарках и рынках. Всего в регионе действует 79 таких лабораторий, в них работают 123 специалиста.

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#ветеринары
#лаборатории
#проверки
#яйца
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#подмосковье
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В ОЭЗ «Дубна» выпустили более 500 тыс. медицинских изделий для больных диабетом
21 января 2025, 18:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. ​Дубна

Компания «АРКРЭЙ» произвела в прошедшем году более 500 тыс. медицинских изделий для больных диабетом – глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок. Компания является резидентом особой экономической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«В 2025 году инвестор планирует выпустить одних лишь тест-полосок для диагностики сахарного диабета более 500 тыс. упаковок, не считая другой продукции. «АРКРЭЙ» – один из старейших резидентов ОЭЗ «Дубна». Более 11 лет компания поставляет на российский рынок продукцию для пациентов с сахарным диабетом. Сегодня компания выпускает ещё и лабораторные анализаторы параметров мочи», – отметили в пресс-службе.
Резидент ОЭЗ работает над расширением технологического потенциала и модельного рядя изделий. Сейчас в портфеле компании – семь видов глюкометров. На стадии регистрации – два новых медицинских изделия. Это анализатор гликированного гемоглобина и лабораторный анализатор.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Активно ведётся модернизация производства и его оснащение современным оборудованием. Сегодня на предприятии – восемь высокотехнологичных производственных линий. В планах – запуск ещё одной, по производству промывающих растворов для лабораторного оборудования. Также планируется значительно нарастить объём выпуска глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок.

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Аграрии Подмосковья за год приобрели более 730 тракторов и прочей сельхозтехники
21 января 2025, 17:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 130 тракторов и более 600 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования приобрели аграрии Московской области в 2024 году для сезонных полевых работ, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«В частности, для выполнения сельскохозяйственных работ в минувшем году подмосковные хозяйства купили 134 трактора разных моделей: «Кировец», «Ростсельмаш», МТЗ и пр. Были приобретены также 19 зерноуборочных комбайнов, пять кормоуборочных комбайнов и 620 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье действуют меры господдержки для аграрного сектора, в том числе — субсидии на покупку сельскохозяйственной техники.

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#минсельхозпрод мо
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#московская область
#подмосковье
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В Истре построят гостиничный комплекс почти на 300 номеров
21 января 2025, 14:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Гостиничный комплекс почти на 300 номеров с предоставлением услуг по оздоровлению построит в Истре компания «Никитский берег», инвестор получил субсидию, которая позволит компенсировать затраты на инженерную инфраструктуру комплекса и заплатить проценты по кредиту на строительство, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Для обеспечения комплекса инженерной инфраструктурой, компании «Никитский берег» была выделена субсидия на возмещение затрат в размере 70 млн рублей. Кроме того, компания получила субсидию в размере около 17 млн рублей на уплату процентов по кредиту, выданному на строительство гостиницы», — уточнила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что общий объём инвестиций в проект составляет 8,3 млрд рублей. Ввести гостиничный комплекс в эксплуатацию планируется в 2027 году. Благодаря этому объекту в округе Истра появится ещё 250 рабочих мест.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#истра
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#рабочие места
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