Россиянам объяснили, почему лучше направить накопления на вкладах на ипотеку

Фото: iStock/Evkaz
На вкладах россиян накоплено свыше 50 триллионов рублей, что значительно превышает доходную часть бюджета России на 2024 год, равную 35 триллионам. Однако эти деньги не должны попасть в потребительский рынок, чтобы избежать риска инфляции. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова.
Вместо того чтобы направить средства на потребление, власти будут стремиться стимулировать граждан вкладывать накопления в ипотеку. Это позволит поддержать строительную отрасль, особенно в условиях роста ставок по ипотечным кредитам и уменьшения доступности льготных программ.
Перевод средств на эскроу-счета поможет застройщикам и банкам одновременно, так как те смогут избежать выплат по депозитным процентам.
Декретные для российских студенток увеличат на сотни тысяч рублей
Игнатова считает, что снижение ставок по депозитам станет основным мотиватором для россиян пересмотреть свои финансовые приоритеты. Людям будут предлагаться привлекательные условия стандартной ипотеки — это позволит направить накопленные деньги на решение жилищных вопросов без дополнительного давления на экономику.
«В свою очередь, заморозка вкладов – вовсе не метод регулирования притока денег со счетов в экономику. Она может вызвать панику, резкий отток денежных средств, и, как следствие, коллапс финансовой системы», — отметила доцент.Она подчеркнула, что распространение выгоды идеи «заморозки» выгодно лицам, заинтересованным в дестабилизации РФ.
Читайте также:
Россиянам раскрыли, как разморозить накопительную часть пенсии
«Говорят, в Сети какая-то помойка разлилась»: Брухнова ответила нападкой на критику Гордон
Новая волна сильных пожаров охватила север Лос-Анджелеса — впервые после недавней катастрофы
Мария Моисеева