В ГД рассказали, когда в РФ могут проиндексировать пенсии

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Российские пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию в феврале, также будет положена компенсация за январь. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, его слова приводит РИА Новости.
Страховые пенсии с 2025 года проиндексировали на 7,3%. Однако до 1 февраля российское правительство может принять решение о доиндексации страховых пенсий из-за высокого уровня инфляции в 2024 году. Показатель дополнительного повышения составит 2,22%.
Он уточнил, что пенсия в размере 16 тысяч рублей увеличится до 17 520 рублей, а не до 17 168 рублей. Такая сумма была при повышении пенсии в январе на 7,3%.
Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина заявила, что бюджет РФ полностью готов к реализации меры дополнительной индексации страховых пенсий в 2025 году.
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«В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, включая компенсацию за январский период», — пояснил Чаплин.
Он уточнил, что пенсия в размере 16 тысяч рублей увеличится до 17 520 рублей, а не до 17 168 рублей. Такая сумма была при повышении пенсии в январе на 7,3%.
Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина заявила, что бюджет РФ полностью готов к реализации меры дополнительной индексации страховых пенсий в 2025 году.
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Элина Позднякова