Автоэксперт назвал главную проблему российского автопрома и способ ее решения

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Для развития отечественного автопрома нужно дать больше свободы российскому бизнесу и запустить программу льготного кредитования таких машин для населения. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов.
В беседе с «Татар-информом» он отметил, что российские предприниматели нуждаются в большей свободе и экономических возможностях, в том числе налоговых послаблениях, чтобы успешно конкурировать на рынке.
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«Проблема в том, что у нас под российской оболочкой выпускается китайская техника. То есть собирать машины мы умеем, производить мы умеем, нам остро не хватает локализации производства. И когда наше производство будет полностью локализовано, то тогда можно будет говорить о технологическом суверенитете», — поделился мнением автоэксперт.Баканов добавил, что большую роль играет покупательская способность населения, потому следует ввести «мощную программу льготного кредитования» и субсидии на покупку автомобилей, чтобы после покупки новой машины россияне не были связаны большими долгами.
«Многие согласны ездить на «Ладе», но они не могут себе ее позволить. Вот какая основная беда», — подчеркнул он.Читайте также:
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Данил Пономарев