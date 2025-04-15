Автоэксперт назвал главную проблему российского автопрома и способ ее решения

Один из основных вызовов, с которым сегодня сталкивается девелоперская отрасль, связан с несбалансированностью выборок проектного финансирования и поступлений на эскроу-счета. Об этом финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая рассказала в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.