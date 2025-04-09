Автоэксперт поделился советами с водителями, которые рано «переобулись»

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Водителям, которые уже успели «переобуть» резину на автомобиле, следует быть предельно осторожными в связи с похолоданием и снегопадами. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, в такую погоду нельзя допускать резких движений, никаких резких торможений, никаких резких ускорений, никаких резких движений рулем.
«Это очень опасно, может машину занести — даже самый современный автомобиль, оснащенный самыми современными системами безопасности. По возможности надо избегать поездок на своем автомобиле до того момента, когда потеплеет. Хотя бы до субботы», — посоветовал эксперт в беседе с RT.В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, какие факторы повышают вероятность того, что автомобиль будет угнан. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что основной фактор — это доступность и распространенность модели, чтобы затем машину можно было разобрать на запчасти и продать. В качестве примера он перечислил Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta или Granta.
«Фактически заказчиками краж являются все, кто покупает запчасти «на разборах», маркетплейсах и других ресурсах. То есть стимулом является спрос людей, которые хотят приобрести детали как можно дешевле — слегка б/у, но в хорошем состоянии», — пояснил Хайцеэр.Читайте также:
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Данил Пономарев