Автоэксперт оценил шансы российского автопрома обогнать западный

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Российский автопром не уступает в надежности западному или китайскому. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, что российский и белорусский автопром может обогнать по качеству немецкие «мерседесы» через три-четыре года. Баканов считает, что в теории РФ и РБ могут войти в тройку европейских стран по объемам выпуска машин.
В беседе с «Татар-информом» он отметил, что для достижения такой цели России и Белоруссии может не хватить покупательной способности населения, потому догнать «Мерседес» по объемам производства вряд ли получится.
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«Мерседес» уже не ассоциируется с надежностью. Да, там применены высокие технологии и мощные моторы, но срок службы у этой машины может оказаться меньше, чем у «Лады». То есть за 200 тыс. км отечественное авто принесет гораздо меньше проблем, чем немецкое. И если рассматривать качество сборки с этой позиции, то отчасти какая-то доля правды в словах Александра Григорьевича есть», — пояснил автоэксперт.Однако в плане технологий и совершенства моделей, подчеркнул Баканов, российскому и белорусскому автопрому очень далеко до немецкого.
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Данил Пономарев