Продажи китайских автомобилей в России за месяц упали почти на 50%

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Продажи китайских автомобилей всех брендов в России за месяц упали почти на 50%, а за квартал на 32%. К соответствующим выводам пришло исследование «Газпромбанк Автолизинг». Отмечается, что доля машин из Китая в РФ упала до уровня двухлетней давности.
«Эксперты уточнили, что на этом фоне в более в выгодном свете предстали отечественные бренды. По итогам I квартала за ними числится 98 тыс. сделок или 39% рынка (+9 процентных пунктов к I кварталу 2024-го). Однако их продажи в «штуках» в текущем году тоже падают. Марка Lada отгрузила дилерам 28,6 тыс. машин (—33%) в марте и 76,2 тыс. (—25%) в I квартале», — пишут «Известия», изучившие результаты исследования.В то же время были названы марки автомобилей, с которыми россияне тяжелее всего расстаются. Как отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Ренессанс Страхования» и «Автодом», в топ-3 таких машин попали Volkswagen Caddy — почти 6 лет, Ford Galaxy — 5 лет, SEAT Altea — 4,7 года. В списке также оказались Renault Scenic и Ford Kuga. Лидирующим представителем отечественного автопрома в этом списке стала ВАЗ-2107 — более 3 лет среднего срока владения.
«В то же время быстрее всего жители РФ избавляются от таких моделей, как Daewoo Matiz и Nexia (через 2,8 года), Lada Priora (2,8 года), «ВАЗ-2115» (2,7 года), Geely Emgrand (2,7 года),«ВАЗ-2110» (2,7 года) и Lifan Solano (2,5 года)», — говорится в материале.Читайте также:
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