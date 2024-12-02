Автоэксперт раскрыл разницу между оригинальными запчастями и копиями

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Покупка неоригинальных запчастей для автомобиля может привести к новому ремонту в будущем. Об этом заявил операционный директор по сервису компании "РОЛЬФ" Егор Телегин. По его словам, оригинальные запчасти более качественные, лучше подходят к конкретной модели авто, имеют гарантию и репутацию, но зачастую заметно дороже неоригинальных аналогов.
«Выбор между оригинальными и неоригинальными запчастями зависит от приоритетов покупателя: сэкономить и рискнуть или выбрать надёжность и гарантированное качество. Важно помнить, что установка некачественных запчастей может привести к дополнительным расходам на ремонт в будущем», — поделился эксперт в беседе с Pravda.Ru.Вместе с тем автоэксперты раскрыли, к чему могут привести незначительные сколы на лакокрасочном покрытии автомобиля. Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, что для образования сквозных отверстий в результате коррозии должно пройти не менее десяти лет.
При этом он подчеркнул, что свежие сколы следует затампонировать краской в цвет автомобиля без восстановления всех слоев, иначе дефект вскоре начнет ржаветь под воздействием окружающей среды.
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