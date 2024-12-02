Дилеры не могут продать автомобили покинувших РФ марок

Новые нормы и законы работают в России с 1 декабря, говорится в постановлении кабмина. Так, безвизовые иностранцы, въезжающие в РФ, обязаны предоставлять биометрию. Для начала это коснется пересекающих границу мигрантов в столичных аэропортах, а также на автомобильном пункте Маштаково под Оренбургом.