Дилеры не могут продать автомобили покинувших РФ марок

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На российских складах остаются автомобили 2022 и более раннего года выпуска европейских брендов, которые не покупают россияне. Об этом пишут передают «Известия».
По данным издания, на складах остается примерно 170 машин европейских брендов, еще 150 автомобилей китайского производства и 60, сделанных в Корее. При этом каждый год эти машины только дорожают, несмотря на отсутствие спроса.
Из 170 «европейцев» 140 продают дороже семи миллионов, такие как Mercedes, Volkswagen и британские Land Rover. Притом что некоторые из них выпустили еще в 2020 и 2021 годах, и стоили они тогда намного дешевле.
Сейчас россияне все чаще выбирают автомобили китайского производства. Для их покупки предлагаются выгодные проценты по автокредиту. Кроме того, на сегодняшний день в России их проще обслуживать, чем «европейцев».
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Из 170 «европейцев» 140 продают дороже семи миллионов, такие как Mercedes, Volkswagen и британские Land Rover. Притом что некоторые из них выпустили еще в 2020 и 2021 годах, и стоили они тогда намного дешевле.
«Но с уходом некоторых брендов из России полноценно обслужить такие автомобили практически невозможно. Например, одной из сложностей становится обновление программного обеспечения», — рассказала автоэксперт Юлия Милославская.
Сейчас россияне все чаще выбирают автомобили китайского производства. Для их покупки предлагаются выгодные проценты по автокредиту. Кроме того, на сегодняшний день в России их проще обслуживать, чем «европейцев».
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Элина Позднякова