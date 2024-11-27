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Автоюрист напомнил, за что можно получить штрафы зимой на дорогах

Автоюрист Князев: зимой на дорогах можно лишиться прав или получить арест
Фото: iStock/Erich Fend

Фото: iStock/Erich Fend

Последние ноябрьские дни знаменуют собой приближение зимы, а значит - заснеженных дорог. В таких условиях часто происходят ДТП или неприятные ситуации, которых можно было бы избежать.
Автоюрист Сергей Князев в беседе с «Радио 1» напомнил о том, за что можно получить штраф зимой на дороге.

«Прогрев двигателя во дворах должен быть не более 5 с заведенным двигателем, но это не будет касаться таксистов. Также штраф будет за езду на летней резине, потому что из-за этого происходят массовые ДТП. Еще запрещено передвигаться со сломанными дворниками», — сказал он.



Самое распространенное, по мнению автоэксперта, нарушение — это выезд за стоп-линию, которую можно не заметить из-за погодных условий.

«Стоп-линию очень плохо видно, поскольку она покрыта гололедом, а вот на камере все очень хорошо просматривается», — сообщил собеседник.

Он напомнил, что любой штраф можно обжаловать через госуслуги за 3-4 минуты.

Также Сергей Князев обратил внимание на случаи незаметных ДТП, когда из-за гололедицы можно задеть чужую припаркованную машину, уехать, а потом получить либо арест, либо лишение прав.

«Если такое произошло, я могу посоветовать возместить ущерб, причиненный тому человеку, чью машину вы задели. То есть это можно сделать по протоколу закона, по европротоколу. Закон не обязывает вас обязательно вызывать ГАИ и в полицию. Вы можете на месте заполнить это по европротоколу. В крайнем случае, если вы куда-то торопитесь, оставить на машине визитку с запиской, чтобы вам перезвонили для решения ситуации», — порекомендовал эксперт.

Он уточнил, что всю процедуру стоит фиксировать на камеру.

«Ну опять же правила дорожного движения предусматривают, что в случае ДТП, если вам неизвестна личность второго водителя, вы можете позвонить в дежурную часть ГИБДД, сообщить о происшедшем, и там уже вам дадут инструкции», — сообщил автоюрист.

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Перечислены самые необычные вакансии года
Superjob: Самые необычные вакансий 2024 года — сборщик бутербродов и позолотчик
27 ноября 2024, 15:22

Фото: iStock/VASYL MYKHAILENKO

Исследование аналитиков Superjob показало, что в топ самых необычных вакансий этого года вошли менеджер распила, а также сборщик бутербродов и позолотчик.
Как передаёт RT, в топе самых необычных вакансий также оказались работник на утюг, специалист на зашив мыска у носков, выгульщик собак, виноградарь и смотритель японского сада.

А аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru раскрыли интересны вакансии Кузбасса. К ним, среди прочего, специалисты отнесли начальника отдела мотивации.

«Специалист будет разрабатывать и внедрять новые систем мотивации и стимулирования для сотрудников, рассчитывать и анализировать численность персонала и контролировать формирование штатного расписания», — приводит «Сiбдепо» пояснения аналитиков.

Также в регионе числится вакансия медицинского физика от онкологического диспансера.

Ранее опрос платформы «Дзен» и портала «Грамота.ру» показал, что 52% россиян считают грамотную речь основой рабочего и делового общения.

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Глава АИДТ Ветров предложил запретить продавать детскую косметику
27 ноября 2024, 15:11

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить продажу детской косметики.
По его мнению, детская косметика негативно влияет на психику ребёнка, в том числе формируя определённые стандарты красоты и провоцируя стремление к преждевременному взрослению.

«Прошу изучить эту проблему, дать своё заключение и в случае подтверждения моих доводов выступить с инициативой по изменению существующей нормативно-правовой базы с целью искоренения детской косметики с российского рынка», — приводит RT обращение Ветрова на имя уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Однако некоторые родители разрешают своим детям не просто вредные игрушки, но и позволяют откровенно пагубные для здоровья ребёнка действия. Так, жительница города Белово Кемеровской области позволила своему малолетнему сыну курить сигарету, а происходящее сняла на видео и выложила в соцсети. Пользователи Сети возмутились подобному.

«Мда, ужас, куда родители смотрят? Вырастит с проблемами в развитии и проблемами со здоровьем. Молодцы, убиваете таким образом детей!» — приводит «Сiбдепо» слова одного из комментаторов видео.

Ранее детский и семейный психолог Наталья Наумова заявила, что при высокой учебной нагрузке важно не допустить психологического выгорания у ребёнка, чего можно достичь с помощью правильного режима дня, наличия свободного времени и хобби, которое может увлечь.

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#дети
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В Госдуме назвали бессовестной цену на билеты в Большой театр
Депутат Виталий Милонов заявил, что цена на билеты в Большой театр бессовестная
27 ноября 2024, 15:08

Фото: iStock/welcomeinside

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал стоимость билетов в Большой театр бессовестной. Об этом он заявил в интервью агентству «Москва».
«Это для каких-то нуворишей и коррупционеров: честный человек не может заплатить такие деньги за билеты», — цитирует агентство «Москва» Милонова.

Парламентарий также привел в пример Мариинский и Михайловский театры в Санкт-Петербурге, где билеты более доступны для россиян. По словам депутата, Минкульт должен регулировать ценообразование в своих учреждениях.

Ранее народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что цены на билеты в главные театры страны не должны достигать месячному окладу россиянина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В лесопарковой зоне Дубны по запросу жителей убрали буреломные деревья
27 ноября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Масштабную уборку поваленных ветром деревьев провели в Дубне в лесопарковой зоне в районе Коммунального проезда, а также в лесу рядом с заводом «Кронштадт», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Уборка была проведена по запросу жителей округа, обеспокоенных состоянием деревьев после сильного ветра и снегопада, который на прошлой неделе принёс в столичный регион циклон. Сотрудники коммунальной службы выехали на места, оценили ситуацию и приняли необходимые меры», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Отмечается, что работа по благоустройству лесопарковых зон будет продолжена: запланированы мероприятия как по поддержанию порядка, так и по дополнительному озеленению этих участков.

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#лес
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Юрист раскрыла, кого и как будут штрафовать за выгул собак без поводка
Юрист Черепанова: новые штрафы за нарушения содержания питомцев нужны были давно
27 ноября 2024, 14:45

Фото: iStock/alexei_tm

Необходимость ввести новые штрафы за нарушение содержания домашних животных назрела уже давно. Об этом заявила юрист Анна Черепанова. По ее словам, закон об ответственном обращении с питомцами, действовавший и ранее, не предусматривал никаких санкций за нарушения, теперь же нерадивым хозяевам придется платить штрафы до 3000 рублей, должностным лицам — до 15000 рублей, а юрлицам — до 30000 рублей.
«Правила касаются, например, выгула собак без поводка и намордника на детских и спортивных площадках. Однако владелец животного будет освобожден от ответственности, если нарушение было совершено не им, а тем, кто присматривает за собакой или другим животным. Также наказание не будет применяться в случае кражи питомца у его владельца», — пояснила эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Юрист подчеркнула, что новый закон может помочь снизить число нарушений среди хозяев домашних животных и стать действенной профилактической мерой.

Напомним, законопроект внесет коррективы в Кодекс об административных правонарушениях. За несоблюдение правил содержания домашних животных физическим лицам грозит предупреждение или штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 15 тысяч рублей, а организациям – от 15 до 30 тысяч рублей.

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В российском городе из-за «бури столетия» ввели режим ЧС
В Благовещенске из-за «бури столетия» ввели режим ЧС
27 ноября 2024, 14:45

Фото: iStock/ES3N

В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившейся «бури столетия». Об этом говорится на сайте администрации города.
Сообщается, что в настоящее время все силы и средства направлены на борьбу с последствиями удара стихии, сотрудники коммунальных служб работают круглосуточно. В связи с бурей учащихся перевели на дистанционное обучение до пятницы, 29 ноября.

В администрации пояснили, что работодатели могут действовать на свое усмотрение и по желанию сократить сотрудникам рабочий день или перевести их на удаленный режим работы. Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале призвал жителей быть осторожными.

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Власти Пакистана захотели запустить прямые рейсы в Россию и Белоруссию
27 ноября 2024, 14:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Пакистана захотели запустить прямое авиасообщение с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр коммуникаций, приватизации и инвестиций исламской республики Абдул Алим Хан, передает местное издание The News International.
Утверждается, что Исламабад уже начал работу над возобновлением прямых рейсов в Москву и Минск в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связи. Абдул Алим Хан добавил, что власти государства уделяют особое внимание расширению сотрудничества с соседними странами и ключевыми международными партнерами.

Ранее сообщалось, что в Пакистане прогремел взрыв возле международного аэропорта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#самолёты
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В Московской области с начала года переработали более 27 тыс. тонн ПЭТ
27 ноября 2024, 14:14

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В период с января по октябрь девять комплексов по переработке отходов в Подмосковье обработали более 27 тысяч тонн полиэтилентерефталата, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Наибольшее количество вторсырья было собрано на следующих предприятиях:

  • КПО «Дон» — более 5,1 тысячи тонн;
  • КПО «Север» — более 5 тысяч тонн;
  • КПО «Юг» — более 4,5 тысячи тонн;
  • КПО «Восток» — более 4,4 тысячи тонн;
  • КПО «Нева» — более 4,4 тысячи тонн.
Полиэтилентерефталат является одним из наиболее востребованных видов вторсырья. Использование изделий из него позволяет снизить затраты на логистику и увеличить срок годности пищевых продуктов по сравнению с аналогичными товарами из стекла.

Полиэтилентерефталат применяется в различных отраслях, таких как пищевая и фармацевтическая промышленность, машиностроение, электротехника и бытовая сфера.

Из ПЭТ производят технические и медицинские изделия, включая расходные материалы, ёмкости для косметики и бытовой химии, посуду и упаковку для напитков.

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#промышленность
#кпо
#переработка
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Более 250 человек побывали на семинаре по финансовой грамотности в Московской области
27 ноября 2024, 13:58

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского прошёл масштабный семинар для руководителей членских организаций, главных бухгалтеров и членов контрольно-ревизионной комиссии профсоюза работников сферы здравоохранения РФ, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с бухгалтерским учётом, финансами и актуальными проблемами профсоюзных организаций. Они также рассмотрели изменения в налоговом законодательстве на период с 2024 по 2025 год и формирование устойчивой финансовой стратегии профсоюза.

«Для наших членов Профсоюза — это уникальная возможность совершенствовать свои знания, узнать нововведения по налоговому кодексу, аудиту, укрепить финансовую базу своей организации и изучить принципы рационального расходования средств на культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия», — сообщила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.
Семинар был основан на примерно тридцати вопросах, которые интересуют профсоюзные организации. Некоторые из них касались подготовки к отчётно-выборному периоду, который пройдёт в следующем году.

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