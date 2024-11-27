Автоюрист напомнил, за что можно получить штрафы зимой на дорогах

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Последние ноябрьские дни знаменуют собой приближение зимы, а значит - заснеженных дорог. В таких условиях часто происходят ДТП или неприятные ситуации, которых можно было бы избежать.
Автоюрист Сергей Князев в беседе с «Радио 1» напомнил о том, за что можно получить штраф зимой на дороге.
Самое распространенное, по мнению автоэксперта, нарушение — это выезд за стоп-линию, которую можно не заметить из-за погодных условий.
Он напомнил, что любой штраф можно обжаловать через госуслуги за 3-4 минуты.
Также Сергей Князев обратил внимание на случаи незаметных ДТП, когда из-за гололедицы можно задеть чужую припаркованную машину, уехать, а потом получить либо арест, либо лишение прав.
Он уточнил, что всю процедуру стоит фиксировать на камеру.
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«Прогрев двигателя во дворах должен быть не более 5 с заведенным двигателем, но это не будет касаться таксистов. Также штраф будет за езду на летней резине, потому что из-за этого происходят массовые ДТП. Еще запрещено передвигаться со сломанными дворниками», — сказал он.
Самое распространенное, по мнению автоэксперта, нарушение — это выезд за стоп-линию, которую можно не заметить из-за погодных условий.
«Стоп-линию очень плохо видно, поскольку она покрыта гололедом, а вот на камере все очень хорошо просматривается», — сообщил собеседник.
Он напомнил, что любой штраф можно обжаловать через госуслуги за 3-4 минуты.
Также Сергей Князев обратил внимание на случаи незаметных ДТП, когда из-за гололедицы можно задеть чужую припаркованную машину, уехать, а потом получить либо арест, либо лишение прав.
«Если такое произошло, я могу посоветовать возместить ущерб, причиненный тому человеку, чью машину вы задели. То есть это можно сделать по протоколу закона, по европротоколу. Закон не обязывает вас обязательно вызывать ГАИ и в полицию. Вы можете на месте заполнить это по европротоколу. В крайнем случае, если вы куда-то торопитесь, оставить на машине визитку с запиской, чтобы вам перезвонили для решения ситуации», — порекомендовал эксперт.
Он уточнил, что всю процедуру стоит фиксировать на камеру.
«Ну опять же правила дорожного движения предусматривают, что в случае ДТП, если вам неизвестна личность второго водителя, вы можете позвонить в дежурную часть ГИБДД, сообщить о происшедшем, и там уже вам дадут инструкции», — сообщил автоюрист.
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Анастасия Бондарева