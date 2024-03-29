Автоэксперт Кадаков: Использующие «серые схемы» покупки авто заплатят

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал ужесточения, которые коснутся ввоза зарубежных машин в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Российская сторона приложит максимум усилий, чтобы СУР не превратилась в сюр. И все, кто покупает «схематозные» автомобили, должны понимать, что однажды наступит момент, когда уполномоченные органы вежливо попросят собственника доплатить все, что когда-то было недоплачено», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кадаков.
А автоэксперт Владимир Сажин отметил колоссальные изменения, которые также вступят в силу с 1 апреля, касающиеся правил сдачи экзаменов и нетрезвым вождением за рулём.
«Если раньше можно было, не имея водительского удостоверения получить штраф за нетрезвое управление, потом пойти и спокойно получить водительское удостоверение в автошколе, то сейчас эту возможность исключили. То есть если человек попался за рулем, то он только через 1,5 года сможет возобновить свои попытки в получении водительского удостоверения», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее автоэксперт Сергей Канаев высказал мнение о том, что лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могли бы снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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