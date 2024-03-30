Автоэксперт Кадаков не исключил возможность возвращения западных машин в Россию

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Западные автомобильные бренды могут вернуться на российский рынок. Это может произойти своеобразным транзитом через Китай.
На заводе «ПСМА Рус» в Калуге, где до санкций выпускали «Пежо», «Ситроены» и «Мицубиси», запустили в производство кроссовер Citroen C5 Aircross. Реализует проект российская компания «Автомобильные технологии», являющаяся дилером фирмы Citroen, в содружестве, как теперь принято говорить, с восточным партнёром, передаёт «МК».
Это знаковое событие для России. Впервые за два с лишним года новое автомобильное производство в стране — это полноценная европейская машина, «француз» с узнаваемым логотипом в виде перевёрнутого двойного шеврона, в просторечии называемого «ёлкой».
У многих европейских и американских автомобильных концернов есть совместные с китайцами предприятия. Однако автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не спешит прогнозировать скорое появление в России китайских «Мерседесов» и BMW. По его мнению, всё будет зависеть от взаимоотношений между китайскими предприятиями и их западными партнёрами.
Он сообщил, что у фирмы «Автомобильные технологии» есть планы по запуску других моделей. Если эти планы в течение года будут реализованы, значит «Ситроен» решил не чинить препятствий, сказал Кадаков. Он также добавил, что концерн Stellantis (куда входит Citroen) ранее заявил, что «утратил контроль» как над российским предприятием, так и над китайским. Эксперт считает, что таким образом западные менеджеры обезопасили себя от претензий: они-де больше не контролируют то, что происходит с их предприятиями в России и Китае.
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Это знаковое событие для России. Впервые за два с лишним года новое автомобильное производство в стране — это полноценная европейская машина, «француз» с узнаваемым логотипом в виде перевёрнутого двойного шеврона, в просторечии называемого «ёлкой».
«Тот же «Ситроен» может закрыть глаза на поставки в Россию, а может и через какое-то время начать вставлять китайцам палки в колеса», — считает эксперт.
Он сообщил, что у фирмы «Автомобильные технологии» есть планы по запуску других моделей. Если эти планы в течение года будут реализованы, значит «Ситроен» решил не чинить препятствий, сказал Кадаков. Он также добавил, что концерн Stellantis (куда входит Citroen) ранее заявил, что «утратил контроль» как над российским предприятием, так и над китайским. Эксперт считает, что таким образом западные менеджеры обезопасили себя от претензий: они-де больше не контролируют то, что происходит с их предприятиями в России и Китае.
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Александр Бойцов