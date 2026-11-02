Автоперевод пенсионных накоплений в ПДС планируют начать с 1 апреля 2027 года
Минфин подготовил законопроект об автоматическом переводе замороженных с 2014 года пенсионных накоплений в Программу долгосрочных сбережений. Перевод затронет «молчунов» со средствами под управлением ВЭБ.РФ и клиентов негосударственных пенсионных фондов.
Как сообщает «Татар-информ», правительственная комиссия рассмотрит инициативу на этой неделе, в Госдуму её внесут в этом месяце, а сам перевод начнётся с 1 апреля 2027 года. По проекту накопления станут взносами по договорам долгосрочных сбережений, ими будет управлять специально созданный фонд с обязательным участием государства.
В Минфине считают, что переход расширит возможности граждан по распоряжению накоплениями, поможет сформировать дополнительный капитал и уравняет возможности клиентов Социального фонда и негосударственных пенсионных фондов. Депутаты обсуждали эту идею ещё в июне 2025 года по инициативе главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Экономист Василий Колташов назвал инициативу очередной попыткой вернуть накопительный компонент в пенсионную систему и отметил, что открытым остаётся вопрос о доходности и сохранности таких вложений.
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