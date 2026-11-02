Автоперевод пенсионных накоплений в ПДС планируют начать с 1 апреля 2027 года

02 ноября 2026, 18:27

Фото: Istock/mars58

Минфин подготовил законопроект об автоматическом переводе замороженных с 2014 года пенсионных накоплений в Программу долгосрочных сбережений. Перевод затронет «молчунов» со средствами под управлением ВЭБ.РФ и клиентов негосударственных пенсионных фондов.