Москвичи рассказали, какие привычки помогают им экономить семейный бюджет

02 ноября 2026, 15:30

Ренессанс Страхование: список продуктов позволяет экономить семейный бюджет

Фото: iStock/Oleg Elkov

Составление списка покупок перед походом в магазин оказалось самой распространённой финансовой привычкой среди жителей Москвы и Подмосковья. Её назвал 31% участников опроса. Ещё 29% респондентов стараются заранее планировать расходы, 27% предпочитают приобретать товары по акциям, а также сравнивают цены перед покупкой.





Такие результаты получили аналитики Группы «Ренессанс Страхование» по итогам исследования работающих жителей столичного региона.



Благодаря рациональному распределению денег почти треть опрошенных (32%) ежемесячно сохраняет до 5 тысяч рублей. Ещё 24% участников исследования удаётся откладывать от 5 до 10 тысяч рублей, а 28% экономят от 10 до 30 тысяч рублей. При этом каждый шестой респондент сообщил, что его ежемесячная экономия превышает 30 тысяч рублей.



Чаще всего москвичам удаётся сократить расходы на повседневные покупки: эту категорию указали 47% участников опроса. На втором месте оказались развлечения и путешествия, где экономить получается у 43% респондентов. Ещё 36% отметили возможность уменьшить затраты на содержание жилья.



Вместе с тем жители столицы сталкиваются с непредвиденными расходами, которые способны существенно повлиять на семейный бюджет. Наиболее серьёзной статьёй таких трат оказались лечение и медицинские обследования — об этом сообщили 53% опрошенных. По 44% респондентов назвали поломки бытовой и личной техники, а также необходимость ремонта автомобиля.



Чтобы снизить вероятность внезапных финансовых потерь, москвичи стараются заранее заботиться о своём имуществе и здоровье. Так, 45% проверяют дорогостоящие товары перед приобретением, 44% регулярно оценивают состояние принадлежащего им имущества, а 37% ежегодно проходят медицинские обследования.





«При этом защититься от крупных незапланированных трат, включая даже такие сложные ситуации, как онкологические и другие критические заболевания, вполне реально - . страхование на случай таких заболеваний позволяет начать лечение немедленно, не дожидаясь оформления квот, а стоимость такого полиса стартует от нескольких тысяч рублей», — комментирует управляющий директор «Ренессанс Страхование» Юлия Галаничева.