Россияне могут принять участие в акции «Пирог на четвертое» в честь Дня единства
Всероссийская гуманитарная акция «Пирог на четвёртое», приуроченная ко Дню народного единства, проводится в стране во второй раз. О том, в чём она состоит, какой смысл несёт и почему может стать новой народной традицией, рассказал на пресс-конференции в ТАСС проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев.
Он отметил, что идея акции родилась в «Мастерской новых медиа».
«Пирог на четвёртое» появился в результате постоянно идущего в мастерской способа объединять людей, находить то, что сплачивает народ, вербализовать это через понятные ритуалы, через понятные действия», — сказал Канавцев.Первоначально акция состояла в том, что люди пекли пироги в преддверии праздника и передавали их в зону СВО — бойцам и жителям приграничных регионов. В разных областях у акции начала появляться своя специфика, общий праздничный колорит, частью мероприятий стали флешмобы, мастер-классы и фестивали. Расширился и круг получателей вкусных подарков.
«Мы понимаем, как важны сплоченность, взаимопомощь и внимание друг к другу. Эта инициатива — еще один повод собраться вместе, провести время с близкими и подарить друг другу тепло и заботу», — отметила председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.Чтобы принять участие в праздничной акции, нужно приготовить или купить пирог, угостить родных или передать в подарок на фронт или тем, кто в этом нуждается, и рассказать об этом с соцсетях, отметив пост хештегом #ПирогНаЧетвертое.