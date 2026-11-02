Россияне могут принять участие в акции «Пирог на четвертое» в честь Дня единства

02 ноября 2026, 17:32

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Всероссийская гуманитарная акция «Пирог на четвёртое», приуроченная ко Дню народного единства, проводится в стране во второй раз. О том, в чём она состоит, какой смысл несёт и почему может стать новой народной традицией, рассказал на пресс-конференции в ТАСС проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев.





Он отметил, что идея акции родилась в «Мастерской новых медиа».





«Пирог на четвёртое» появился в результате постоянно идущего в мастерской способа объединять людей, находить то, что сплачивает народ, вербализовать это через понятные ритуалы, через понятные действия», — сказал Канавцев.

Михаил Канавцев (фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»)

«Мы понимаем, как важны сплоченность, взаимопомощь и внимание друг к другу. Эта инициатива — еще один повод собраться вместе, провести время с близкими и подарить друг другу тепло и заботу», — отметила председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.