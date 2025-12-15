Эйджи: бизнес США потерял около 100 млрд долларов из-за санкций против РФ
Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что американский бизнес понёс значительные убытки из-за санкций против РФ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVI.
По его словам, прямые потери компаний США составили около 100 миллиардов долларов. Совокупный ущерб, с учётом упущенной выгоды и долгосрочных последствий для отдельных отраслей, приближается к 300 миллиардам долларов.
Эйджи подчеркнул, что ограничительные меры оказались болезненнее для американского бизнеса, чем для российской экономики. По его мнению, РФ смогла адаптироваться к санкционному давлению, тогда как многие компании из США утратили позиции на рынке.
