Экономист спрогнозировал небольшое снижение ставки ЦБ России
Шатов: на заседании ЦБ РФ ожидается символическое снижение ставки
На заседании 19 декабря Банк России, вероятно, оставит ключевую процентную ставку на текущем уровне 16,5% или проведет символическое снижение. Так считает партнер Capital Lab Евгений Шатов.
На сегодняшний день ключевая ставка составляет 16,5%. 19 декабря одновременно с прямой линией президента РФ Владимира Путина состоится очередное заседание ЦБ.
Шатов пояснил, что, несмотря на замедление инфляции, высокий бюджетный импульс, напряженный рынок труда и быстрый рост кредитования в отдельных сегментах являются сдерживающими факторами для действий ЦБ.
«Это означает, что регулятор будет действовать максимально аккуратно, стараясь не допустить повторного разгона инфляции. В результате даже при начале цикла смягчения ставка, скорее всего, будет снижаться медленно и неравномерно, а разговоры о быстром возврате к «нейтральным» уровням преждевременны», — отметил Шатов в разговоре с «Известиями».
При этом зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Газете.Ru», что ЦБ, вероятно, все же снизит «ключ». По его мнению, прямая линия с Путиным не повлияет на решение регулятора о ключевой ставке.
«Поскольку повышение цен из-за роста налогов и свертывания деловой активности ожидается в начале следующего года, в пятницу Банк России, скорее всего, символически снизит ставку — я ожидаю до 16%, чтобы продемонстрировать свою заботу о методично уничтожаемой им экономике», — заявил он.