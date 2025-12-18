Экономист спрогнозировал небольшое снижение ставки ЦБ России

18 декабря 2025, 19:32

Шатов: на заседании ЦБ РФ ожидается символическое снижение ставки

Фото: iStock/Max Zolotukhin

На заседании 19 декабря Банк России, вероятно, оставит ключевую процентную ставку на текущем уровне 16,5% или проведет символическое снижение. Так считает партнер Capital Lab Евгений Шатов.





На сегодняшний день ключевая ставка составляет 16,5%. 19 декабря одновременно с прямой линией президента РФ Владимира Путина состоится очередное заседание ЦБ.



Шатов пояснил, что, несмотря на замедление инфляции, высокий бюджетный импульс, напряженный рынок труда и быстрый рост кредитования в отдельных сегментах являются сдерживающими факторами для действий ЦБ.





«Это означает, что регулятор будет действовать максимально аккуратно, стараясь не допустить повторного разгона инфляции. В результате даже при начале цикла смягчения ставка, скорее всего, будет снижаться медленно и неравномерно, а разговоры о быстром возврате к «нейтральным» уровням преждевременны», — отметил Шатов в разговоре с «Известиями».

«Поскольку повышение цен из-за роста налогов и свертывания деловой активности ожидается в начале следующего года, в пятницу Банк России, скорее всего, символически снизит ставку — я ожидаю до 16%, чтобы продемонстрировать свою заботу о методично уничтожаемой им экономике», — заявил он.