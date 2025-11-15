АвтоВАЗ продал свыше тысячи машин Lada Aura в этом году

15 ноября 2025, 21:24

В январе-октябре продали 1118 штук машин Lada Aura

Автомобиль Lada Vesta Aura на выставке «Евразия – наш дом» в рамках Евразийского экономического форума в Парке науки и искусства «Сириус» (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Продажи Lada Aura в России за январь-октябрь 2025 года достигли 1118 автомобилей. Об этом в телеграм-канале сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.





Розничные продажи этой модели у «АвтоВАЗа» стартовали 30 ноября 2024 года.





«В целом, Lada Aura, хотя бы штучно, появилась уже в 80 регионах России», — добавил эксперт.