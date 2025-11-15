АвтоВАЗ продал свыше тысячи машин Lada Aura в этом году
В январе-октябре продали 1118 штук машин Lada Aura
Продажи Lada Aura в России за январь-октябрь 2025 года достигли 1118 автомобилей. Об этом в телеграм-канале сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Розничные продажи этой модели у «АвтоВАЗа» стартовали 30 ноября 2024 года.
«В целом, Lada Aura, хотя бы штучно, появилась уже в 80 регионах России», — добавил эксперт.
Aura — самая дорогая модель завода, представляющая собой удлинённую и более укомплектованную версию Lada Vesta. За отчётный период физические лица приобрели 586 машин (52,4%), юридические — 532 (47,6%).
Наибольший спрос отмечается в Москве и Московской области (вместе около 13% продаж), далее следуют Татарстан (10%), Самарская область (8%) и Санкт‑Петербург (4%). Примерно по 3% приходится на Воронежскую, Челябинскую и Свердловскую области.