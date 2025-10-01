Минпромторг утвердил Уазики и Нивы для использования в такси
Минпромторг утвердил Уазики и Нивы для использования в такси. Соответствующий перечень опубликовала пресс-служба ведомства.
Согласно документу, «Уазики» и «Нивы» могут начать использовать в такси с 1 марта 2026 года. Всего в перечень попало свыше 20 моделей. Среди них Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion), «Москвич» (3, 3е, 6, 8).
Закон вступает в силу с марта следующего года. Отсрочка предназначена для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока.
