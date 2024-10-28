У россиян выросли расходы на автотовары

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Аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» представил данные, согласно которым траты на автотовары у россиян за год увеличилась на 41%.
Отмечается, что средний чек на такие товары составил этой осенью 7,4 тыс. рублей.
А автомобилистов Кемерова предупредили о перекрытии дороги на одной из улиц города.
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.
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«На увеличение среднего размера затрат на автотовары продолжает влиять ценовой фактор, связанный с усложнением логистических процессов, импортными поставками и недостаточным предложением при высоком спросе», — приводят «Известия» объяснения аналитиков.
А автомобилистов Кемерова предупредили о перекрытии дороги на одной из улиц города.
«На участке будут сосредоточены подготовительные работы по капитальному ремонту улицы: специалисты займутся фрезерованием асфальтного покрытия, устройством ливневой канализации и перекладкой коммуникаций», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы администрации города.
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.
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Мелисса Тимофеева