Автозаводы Санкт-Петербурга потеряли тысячи работников

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Согласно данным Петростата, в 2023 году в Санкт-Петербурге произошёл резкий спад в численности сотрудников, занятых в производстве автотранспортных средств, полуприцепов и прицепов.
Количество работников сократилось, опустившись до отметки в 4 тысячи человек, в то время как в лучшие времена городские предприятия автопрома вместе с поставщиками насчитывали 12 тысяч человек.
Ситуация осложняется ещё и тем, что около половины производителей автодеталей в Петербурге и Ленинградской области покинули рынок. Это связано с западными санкциями, а также приостановкой работы местных автомобильных заводов.
Сейчас на бывшем заводе Nissan действует «Автозавод Санкт-Петербург», который производит легковые автомобили под брендом Xcite. На площадке бывшего завода Toyota в 2024 году планируется запустить производство четырёх моделей автомобилей премиум-класса Aurus. Также завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) готовится к серийному производству автомобилей во втором квартале текущего года. В данный момент руководители автомобильных производств налаживают связи с потенциальными коллегами.
Таким образом, несмотря на текущий спад, есть надежда на возрождение петербургского автопрома в ближайшие годы. Новые производственные мощности должны создать новые рабочие места и поддержать экономику города.
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Ситуация осложняется ещё и тем, что около половины производителей автодеталей в Петербурге и Ленинградской области покинули рынок. Это связано с западными санкциями, а также приостановкой работы местных автомобильных заводов.
Таким образом, несмотря на текущий спад, есть надежда на возрождение петербургского автопрома в ближайшие годы. Новые производственные мощности должны создать новые рабочие места и поддержать экономику города.
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Сергей Калугин