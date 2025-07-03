Азербайджан может потерять около 1,2 млрд долларов, если откажется от российского рынка

03 июля 2025, 10:26

Фото: iStock/Ruma Aktar

Потери Азербайджана, если страна откажется от экспорта в Россию, составят почти 1,2 млрд долларов, следует из подсчётов РИА Новости. Агентство использовало данные платформы ООН Comtrade.