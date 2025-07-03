Азербайджан может потерять около 1,2 млрд долларов, если откажется от российского рынка
Потери Азербайджана, если страна откажется от экспорта в Россию, составят почти 1,2 млрд долларов, следует из подсчётов РИА Новости. Агентство использовало данные платформы ООН Comtrade.
Уточняется, что российский экспорт в Азербайджан составляет всего 0,8% от общего числа поставок за рубеж.
Ранее депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков сообщил изданию Minval, что переговоры по ряду крупных совместных экономических проектов между Москвой и Баку приостановлены.
В прошлом году Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 млрд долларов. Из них почти 1,2 млрд, или 4,4 процента, пришлось на поставки в Россию.
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