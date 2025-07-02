Набиуллина предупредила россиян об очень неспокойных временах
Экономика России смогла адаптироваться к некоторым внешним вызовам, однако впереди ее ждут «очень неспокойные времена». Об этом на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.
По ее словам, плюсом данной ситуации являются новые возможности для развития и роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Набиуллина подчеркнула, что экономика РФ вступает в фазу глубоких технологических преобразований.
Структурная перестройка экономики в ответ на санкции в основном завершена, заключила глава ЦБ РФ.
Ранее для россиян спрогнозировали курс рубля на июль. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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