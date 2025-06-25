Чебесков: Россия следует мировым трендам в исламских финансах

25 июня 2025, 00:25

Фото: iStock / macky_ch

Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что Россия намерена придерживаться мировых стандартов в сфере исламских финансов.





В беседе с «Татар-информ» он отметил, что основная задача — определить, как адаптировать международные стандарты под российскую экономику или создать собственные, опираясь на опыт других стран.



Чебесков также подчеркнул важность учета международного опыта, так как партнерское финансирование развивается не только для внутренних нужд, но и для международных взаимоотношений. В приоритете — сотрудничество со странами Персидского залива и Юго-Восточной Азии.





«Поднимаем эти вопросы во время двусторонних переговоров и видим здесь потенциал для международного сотрудничества», — заключил Чебесков.