Россиян в июле ждет снижение ключевой ставки до 18%
Аналитик Васильев: ЦБ снизит ключевую ставку до 18% в июле
ЦБ на ближайшем заседании, которое состоится 25 июля, может снизить ключевую ставку с 20% до 18%. Такой прогноз сделал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
«Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировал Банк России, поэтому регулятор может быстрее снижать ключевую ставку. Снижение текущих темпов инфляции примерно на 2 процентных пункта дает возможность снизить ставку на 2 п.п.», — пояснил Васильев в разговоре с «Газетой.Ru».
Он добавил, что снижение ключевой ставки необходимо для недопущения переохлаждения экономики. При этом Васильев предположил, что уже к концу текущего года ставка будет снижена до 14%.
В свою очередь начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил RT, что на валютном рынке создаются условия, позволяющие вывести курс доллара выше отметки 80 рублей.
«Активность на валютном рынке последние недели остаётся низкой. Доллар США закрепился в диапазоне 77,5—80 рублей, евро — 88,5—94,2 рубля, юань — 10,8—11 рублей», — рассказал эксперт.
Он пояснил, что намеки Банка России на возможность снижения ключевой ставки в июле приостановили попытки укрепления рубля.