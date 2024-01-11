Азербайджан поставил в Россию полтора миллиона яиц

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Азербайджан поставил в Россию уже 1,5 миллиона штук яиц. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Отмечается, что по состоянию на 11 января в Россию поступило в общей сложности 90,63 тонны азербайджанских пищевых яиц.
Последняя, четвёртая партия продукции, поступила в страну 11 января. Она составила 306 тысяч штук яиц, или 18,63 тонны.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что по прибытии партии на склад временного хранения, был проведён отбор проб для обеспечения качества и безопасности поступивших яиц.
Напомним, что первая партия яиц была доставлена 19 декабря в объёме 36 тонн.
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Последняя, четвёртая партия продукции, поступила в страну 11 января. Она составила 306 тысяч штук яиц, или 18,63 тонны.
Напомним, что первая партия яиц была доставлена 19 декабря в объёме 36 тонн.
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Анастасия Чинкова