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Азербайджан поставил в Россию полтора миллиона яиц

Россельхознадзор: РФ получила от Азербайджана 1,5 млн пищевых яиц
11 января 2024, 12:53
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Азербайджан поставил в Россию уже 1,5 миллиона штук яиц. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Отмечается, что по состоянию на 11 января в Россию поступило в общей сложности 90,63 тонны азербайджанских пищевых яиц.

Последняя, четвёртая партия продукции, поступила в страну 11 января. Она составила 306 тысяч штук яиц, или 18,63 тонны.


В Россельхознадзоре подчеркнули, что по прибытии партии на склад временного хранения, был проведён отбор проб для обеспечения качества и безопасности поступивших яиц.

Напомним, что первая партия яиц была доставлена 19 декабря в объёме 36 тонн.

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#яйца
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#россельхознадзор
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Минфин РФ возобновит продажи валюты и золота
Минфин с 15 января возобновит продажу валюты на 4,1 млрд рублей в день
11 января 2024, 13:30

Фото: iStock/ipopba

Минфин России собирается с 15 января по 6 февраля ежедневно продавать иностранную валюту и золото на сумму 4,1 миллиарда рублей в рамках бюджетного правила. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своём сайте.
Отмечается, что такое решение было принято Минфином в связи с отклонением фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого за декабрь объёма. Таким образом, отклонения составили минус 199,9 миллиарда рублей.

Продажи валюты и золота возобновятся впервые с августа прошлого года, когда было принято решение вернуться к закупкам валюты и золота в ФНБ. По графику, до 12 января Минфин ежедневно приобретает из за 11,7 миллиардов рублей.

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#золото
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Министерство финансов с 15 января направит на продажу валюты 69,1 млрд рублей
11 января 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Министерство финансов РФ с 15 января перейдёт к продажам валюты. С этого дня и до 6 февраля на эти цели, согласно бюджетному правилу, будет направлено 69,1 миллиарда рублей.
Такая мера вызвана тем, что доходы бюджета страны от нефтегазовой отрасли в декабре прошлого года оказались на 199,9 миллиарда рублей ниже прогнозируемых, поясняется на официальном сайте Минфина. За период с 15 января по 6 февраля 2024 года ежедневный объём продаж валюты составит 4,1 миллиарда рублей, указано в материале.

Согласно действующему бюджетному правилу, министерство финансов отчисляет в Фонд национальной безопасности страны дополнительные доходы от экспортных операций по нефти и газу. В январе нынешнего года эта сумма прогнозируется в размере 130,8 миллиарда рублей. При этом российские власти отказались от использования валют недружественных стран, поэтому для пополнения фонда Минфин может покупать только юани и золото.

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#минфин
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#валюта
#россия
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Паника, грипп и ключевая ставка: Эксперт объяснил, почему яйца в РФ больше не подешевеют
Эксперт Давлеев объяснил рост цен на яйца: дело в производстве
11 января 2024, 11:46

Фото: IStock/amenic181

Власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен на них, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.
При этом, накануне в Росптицесоюзе заявили, что зарубежные поставки вряд ли серьёзно повлияют на ценообразование яиц в России, поскольку текущая стоимость товара является нормальной, а закупочные цены на продукцию из Турции и Азербайджана не ниже российских. И как рассказал «Радио 1» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, проблема высоких цен на яйца образовалась из-за потребительской паники, общего удорожания яиц во всём мире и нехватки мощностей производства.
Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве более 19 тонн
Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве более 19 тонн
Ссылаясь на доклад Rabobank, специалист отметил, что за 2023 год средний уровень удорожания яиц во всем мире составил 250%, при этом в Европе яйцо стало дороже на 67%, а в Америке – в два с половиной раза. Основной мировой проблемой Давлеев назвал сокращение поголовья кур несушек из-за птичьего гриппа. По его словам, Россию эта проблема также коснулась, но не в таких масштабах. Основная причина удорожания яиц, по его мнению, – ажиотаж вокруг темы.
«Основной фактор, который разогрел тематику яиц – обострённый интерес СМИ к этой тематике, который привёл сначала к ажиотажу, а потом к панике среди покупателей. Потребительская паника как нарастающий снежный ком заставляла людей покупать яйца впрок, а яйца хранятся всего 90 дней. Поэтому превышение спроса над предложением в рыночных условиях привело к дисбалансу паритета цен», — отметил собеседник.
При этом Давлеев напомнил, что по данным международного мониторинга, цена одного десятка яиц по состоянию на октябрь прошлого года в России была меньше, чем в 94 странах и составила 1,13 доллара. В Азербайджане и Турции, откуда РФ завозит яйца, цена одного десятка достигала 1,49 и 1,51 доллара.
«То есть по определению яйцо из этих стран, которое будет заходить в Россию, будет дороже. И сюда мы ещё добавляем логистические расходы», — сказал он.
Правительство подписало постановление о беспошлинном импорте яиц до 30 июня
Правительство подписало постановление о беспошлинном импорте яиц до 30 июня
Эксперт подчеркнул, что решить проблему можно не дополнительным импортом, а увеличением мощностей производств. Однако для этого нужны большие инвестиции, которые невозможны при ключевой ставке в 16%.
«Проблему надо было решать и можно ещё решить путём увеличения мощностей производителей яйца и прежде всего мощностей по переработке столового яйца в продукцию, которую можно было бы использовать в кондитерской промышленности, масложировой промышленности, в общественном питании в виде различных видов сухих порошков, жидкого и замороженного яйца. То есть поставлять столовое яйцо в розницу непосредственно для потребителей, а для сектора промышленной переработки поставлять уже переработанное яйцо. Для этого нужно создавать условия для яичных предприятий и инвестировать в глубокую переработку, а это дорогое удовольствие, не все себе могут позволить, поскольку рентабельность производства яйца крайне низкая, – от пяти до восьми процентов в лучшем случае. При ключевой ставке в 16 процентов этого себе позволить никто не может», — заключил Давлеев.
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#яйца
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#поставки
#россия
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За 2023 год количество сетевых торговых объектов в Подмосковье выросло на 31 %
11 января 2024, 10:50

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Владислав Мурашов: по итогам 2023 года количество сетевых торговых объектов в Подмосковье выросло на 31 %. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За прошедший год в Московской области было открыто более 500 объектов ведущих торговых сетей.

«Порядка 20 федеральных и региональных торговых сетей осуществляют свою деятельность в Подмосковье. Обеспеченность торговыми объектами в Московской области очень важна, от нее во многом зависит комфорт жителей. Особенной популярностью сегодня пользуются маркетплейсы. В 2023 году открыт 41 ПВЗ», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что больше всего новых точек за прошедший год появилось у таких региональных сетей, как «Пятерочка», «ВкусВилл», «Бристоль», «Красное и белое», «Чижик», «Магнит», «Fix Price» и «Винлаб».

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В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе
11 января 2024, 10:42

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Заявку на субсидию для компенсации затрат на развитие бизнеса по франшизе могут подать предприниматели Московской области с четверга, 11 января, на эти цели власти выделили 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Субсидию могут получить владельцы малого и среднего бизнеса, компенсация идет на приобретение оборудования, аренду, коммунальные платежи. Субсидия может составлять не более 50% затрат, при этом для региональных франшиз максимальная сумма выплаты — 1 млн рублей, для прочих — 500 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Подать заявку на получение субсидии можно онлайн — на инвестиционном портале Подмосковья. Заявки принимаются в течение года.

В министерстве отметили, что в минувшем году такой поддержкой воспользовались 93 предпринимателя, общая сумма компенсаций составила 40 млн рублей.

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Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы
Путин: РФ «душат и давят», а она стала первой по экономике в Европе
11 января 2024, 09:40

Фото: сайт Кремля

Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями, трансляцию ведет пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом — первые в Европе», — заявил российский лидер.
Как утверждает глава РФ, первый позиции по объему экономики в мире сейчас занимают Китай, США, Индия, Япония и Россия. Путин обратил внимание, что Россия обогнала Германию, заняв пятое место.

Ранее сообщалось, что на Западе осознали, что Путин сможет уничтожить НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зарплаты строителей выросли на 27% за 2023 год
Авито Работа: средние зарплаты в сфере строительства выросли на 27%
11 января 2024, 09:02

Фото: IStock/goncharovaia

В 2023 году количество вакансий на рынке труда для специалистов сферы строительства увеличилось в два раза, а средние предлагаемые зарплаты выросли на 27%. Об этом «Радио 1» рассказали в сервисе Авито Работа.
Согласно данным аналитиков, в январе 2023 года работодатели предлагали специалистам в среднем 63 461 рубль, а в декабре — 80 434 рубля.
«‎В строительном секторе стабильно сохраняется повышенный спрос на кадры. Востребованность специалистов обусловлена в первую очередь реализацией масштабных федеральных и региональных проектов, стремительной урбанизацией и потребностью в возведении жилой и коммерческой недвижимости», — отметил директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
По итогам года самым высоким спросом со стороны работодателей пользуется арматурщик с увеличением числа вакансий в три раза. Средние предложения по оплате труда выросли на 32%. Теперь работодатели готовы предложить специалистам в среднем 93 070 рублей.

За арматурщиком идут отделочники и штукатуры с увеличением числа вакансий в 2,7 раза. Средние предлагаемые зарплаты выросли в разной степени на 29% и 36% соответственно. Теперь отделочники претендуют на зарплату 93 261 рубль, а штукатуры — 77 154 рубля. Меньше всего зарплаты выросли у крановщиков (в два раза), им готовы платить 87 139 рублей. Самую высокую зарплату готовы предложить плиточникам – 108 094 рублей, самую низкую – стропальщикам – 61 129 рублей.

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#зарплаты
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#строители
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США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва
11 января 2024, 06:12

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

В октябре США впервые за полтора года импортировали нефть из России, а в ноябре была проведена повторная закупка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.
Белый дом в марте 2022 года на фоне ужесточения антироссийских санкций ввёл запрет на импорт из РФ нефти и других энергоносителей. Отмечается, что американские компании закупили последнюю партию российского «чёрного золота» в апреле того года.

Согласно данным статслужбы, в октябре прошлого года Соединённые Штаты приобрели 36,8 тыс. баррелей российской нефти. При этом стоимость импорта составила $2,7 млн.

В ноябре же объём такой закупки составил 9,9 тыс. баррелей на сумму $750 тыс. Углеводород в обоих случаях был приобретён с целью потребления.

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#сша
#бензин
#нефть
#запрет
#цены
#импорт
#рф
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Депозитарий СПБ Биржи представил Минфину США стратегию разблокировки активов
11 января 2024, 00:08

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Расчётный депозитарий СПБ Биржи представил стратегию разблокировки активов, которые были заморожены в связи с антироссийскими санкциями, Минфину США. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Стратегию разблокировки разработали вместе с международными юристами. Организация учитывает иностранные ценные бумаги и денежные средства всех категорий участников торгов», — говорится в публикации.

Отмечается, что санкции затронули активы множества неподсанкционных физических лиц. На фоне этого OFAC должна утвердить план действий для СПБ Банка, подчеркнули в пресс-службе.

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#минфин
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