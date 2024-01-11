Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на яйца в ближайшее время

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Министерство сельского хозяйства России подтвердило ожидания относительно предстоящего снижения цен на куриное яйцо в розничной торговле, передает РИА Новости.
В ближайшей перспективе ожидается снижение цен и в торговых сетях. С начала 2023 года цены на куриные яйца в России выросли более чем в 1,5 раза. Замминистра сельского хозяйства Максим Титов подчеркнул, что они ожидают дальнейшего снижения цен, в том числе в торговых сетях, в ближайшее время.
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