Паника, грипп и ключевая ставка: Эксперт объяснил, почему яйца в РФ больше не подешевеют

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Власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен на них, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.
При этом, накануне в Росптицесоюзе заявили, что зарубежные поставки вряд ли серьёзно повлияют на ценообразование яиц в России, поскольку текущая стоимость товара является нормальной, а закупочные цены на продукцию из Турции и Азербайджана не ниже российских. И как рассказал «Радио 1» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, проблема высоких цен на яйца образовалась из-за потребительской паники, общего удорожания яиц во всём мире и нехватки мощностей производства.
Ссылаясь на доклад Rabobank, специалист отметил, что за 2023 год средний уровень удорожания яиц во всем мире составил 250%, при этом в Европе яйцо стало дороже на 67%, а в Америке – в два с половиной раза. Основной мировой проблемой Давлеев назвал сокращение поголовья кур несушек из-за птичьего гриппа. По его словам, Россию эта проблема также коснулась, но не в таких масштабах. Основная причина удорожания яиц, по его мнению, – ажиотаж вокруг темы.
Эксперт подчеркнул, что решить проблему можно не дополнительным импортом, а увеличением мощностей производств. Однако для этого нужны большие инвестиции, которые невозможны при ключевой ставке в 16%.
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Ссылаясь на доклад Rabobank, специалист отметил, что за 2023 год средний уровень удорожания яиц во всем мире составил 250%, при этом в Европе яйцо стало дороже на 67%, а в Америке – в два с половиной раза. Основной мировой проблемой Давлеев назвал сокращение поголовья кур несушек из-за птичьего гриппа. По его словам, Россию эта проблема также коснулась, но не в таких масштабах. Основная причина удорожания яиц, по его мнению, – ажиотаж вокруг темы.
«Основной фактор, который разогрел тематику яиц – обострённый интерес СМИ к этой тематике, который привёл сначала к ажиотажу, а потом к панике среди покупателей. Потребительская паника как нарастающий снежный ком заставляла людей покупать яйца впрок, а яйца хранятся всего 90 дней. Поэтому превышение спроса над предложением в рыночных условиях привело к дисбалансу паритета цен», — отметил собеседник.При этом Давлеев напомнил, что по данным международного мониторинга, цена одного десятка яиц по состоянию на октябрь прошлого года в России была меньше, чем в 94 странах и составила 1,13 доллара. В Азербайджане и Турции, откуда РФ завозит яйца, цена одного десятка достигала 1,49 и 1,51 доллара.
«То есть по определению яйцо из этих стран, которое будет заходить в Россию, будет дороже. И сюда мы ещё добавляем логистические расходы», — сказал он.
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Эксперт подчеркнул, что решить проблему можно не дополнительным импортом, а увеличением мощностей производств. Однако для этого нужны большие инвестиции, которые невозможны при ключевой ставке в 16%.
«Проблему надо было решать и можно ещё решить путём увеличения мощностей производителей яйца и прежде всего мощностей по переработке столового яйца в продукцию, которую можно было бы использовать в кондитерской промышленности, масложировой промышленности, в общественном питании в виде различных видов сухих порошков, жидкого и замороженного яйца. То есть поставлять столовое яйцо в розницу непосредственно для потребителей, а для сектора промышленной переработки поставлять уже переработанное яйцо. Для этого нужно создавать условия для яичных предприятий и инвестировать в глубокую переработку, а это дорогое удовольствие, не все себе могут позволить, поскольку рентабельность производства яйца крайне низкая, – от пяти до восьми процентов в лучшем случае. При ключевой ставке в 16 процентов этого себе позволить никто не может», — заключил Давлеев.Читайте также:
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Екатерина Шмакова